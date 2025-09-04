デリバリー配達員が″月収200万円″に迫る報告！東京の稼げる現場のリアル
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「将来的には月収200万円も？月収100万円を大幅に超える配達員が話題に…」と題した動画で、デリバリー配達員のレクター氏が登場。自身のYouTubeチャンネルにて、8月の配達員の驚きの売上報告や、今夏の稼ぎやすさの背景について語った。
レクター氏は冒頭、「月収200万円に迫るんではないかというすごい稼ぎをした配達員が話題」と注目の実例を紹介。実際に月収190万円を達成した配達員の投稿画像について、「これは確かに全部足すとそれぐらいになる」「1日も休んでない。暑い中、本当にすごい」とその過酷さを称賛した。一方、「これは詐欺なんじゃないかっていう声もあった」とネットの反応にも触れつつ、「こういうのって結構捏造するの難しいんですよね。アプリのデータいじるのってまあ難しいし、画像編集でもボロが出る」とし、「こういう稼ぎは本当にやっていると思う」と断言した。
また、月収100万円を突破した複数の配達員も取り上げ、「やっぱり皆さん、ほぼ休みなしで働いている」「ほぼ毎日コツコツやり続けることの方がむしろ尊敬できる」と語り、“稼ぐためには東京などの需要が大きいエリアでの稼働や努力が必要”と持論を展開。「稼げないと感じる人ほど東京などで遠征するしかない」と実感も述べた。
今年の夏の稼ぎやすさについては、「ロケットナウが参入したこと」が影響したと解説。「ロケットナウの報酬が良かったので配達員が流れ、その分Uber Eatsの単価が高くなった」とサービス間の影響を分析。「昨年はアルゴリズムの大幅変更で単価が下がったけど、今年は大きな変動なく効率よく稼げた」と苦労話も交えつつ語った。
さらに、「クエスト(配達回数によるインセンティブ)分割化で“モチベーションも保てた”」と新たな制度が追い風であったことも挙げ、「今年の環境なら“冬も月収100万円超えが狙える人が出てくるかも”」と今後への期待もにじませた。
東京エリアの競争激化や新サービス参入にも触れつつ、レクター氏は「毎日同じことを繰り返して、体調管理もしつつやり続ける方が本当にすごい」と強調。動画の締めくくりでは、「私はぶっちゃけ満足のいく数字ではなかった。体調を崩し稼働時間が少なくなってしまった」と本音も吐露。「皆さんはどうでしたか？感想をコメント欄に」と視聴者に呼びかけ、「フードデリバリー業界の最新情報は今後も随時発信していく」と宣言し、動画を結んだ。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/