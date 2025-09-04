投手して11試合に先発…32回1/3で防御率4.18、44奪三振

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。この日は今季12度目となる先発登板が予定されていたが、急きょ回避した。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「昨日彼は、1日中体調不良だった」と理由を明かした。

大谷は前日2日（同3日）のカード初戦では自己最速となる120マイル（193.1キロ）で右翼席へ突き刺さる46号を放つなど、5打数3安打2打点の活躍を見せた。もっとも、ロバーツ監督いわく「昨日彼は、1日中体調不良だった」と説明。登板に向けて「調整をしていたけど、気分が優れなかったことをトレーニングスタッフから聞いた」とした。

一方でこの日の出場自体を回避することも考えられたが、「私たちは打つことは出来るか聞いたところ、彼は間違いなく打つことはできると答えた」とし、この日のDHの出場が決まった。大谷の症状に関しては「咳があった。重い咳。ショウヘイは（昨日から）体調不良だ。副鼻腔もあるかもしれない」と説明。

また、「脱水症状を起こしている可能性がある。重い負担は割に合わない」とロバーツ監督。シーハンへの先発変更はすぐに決断したようだ。また、次回以降の登板については「ショウヘイは今週末にスライドさせる。なので、回復する為に数日間与える」とプランを明かし、5日（同6日）からの敵地オリオールズ3連戦の登板が見込まれる。

6月16日（同17日）に投手として663日ぶりの復帰を果たし、8月27日（同28日）の本拠地レッズ戦では5回1失点9奪三振の好投を見せ、実に749日ぶりの勝利投手となった。今季は11試合で32回1/3を投げ、44奪三振。1勝1敗、防御率4.18をマークしている。

ロバーツ監督は8月30日（同31日）の試合前、大谷は登板翌日も休まずDHとして出場することを明言していた。前々回の登板だった20日（同21日）のロッキーズ戦では翌日を休養日として出場せず、前回登板の27日（同28日）のレッズ戦は翌日に試合がなかった。（Full-Count編集部）