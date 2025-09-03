9月1日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）にアニメ『ドラえもん』のジャイアン役でおなじみの声優・木村昴が出演。母親のために1億2800万円の豪邸購入を決断し、大きな話題を呼んでいる。

「木村さんは番組の名物企画『家を買う』で、女手ひとつで育ててくれた母親が還暦を迎えるのを機に、夏までに別荘を購入することを目指していました。

当初の予算は7000万円。しかし数多くの物件を内見するうちに“住みやすさ”や“アクセスの良さ”を重視するようになり、予算を8000万円に引き上げたのです。その中で注目したのが、伊豆高原にあるリゾート感あふれる新築物件でした。

価格は予算を大幅に超える1億2800万円。それでも木村さんは、他の候補と比較したうえで『母が喜ぶのはきっとこっち』と、購入を決断。『やっちゃいました！』と予算オーバーに焦りつつも、『母ちゃん楽しみにしてて！』と愛する母に熱いメッセージを送っていました」（芸能ジャーナリスト）

予算7000万円から大幅に超過してまで“還暦祝いの家”を贈る木村の姿に、視聴者からは、

《最高の親孝行》

《男気ありすぎて泣ける》

と好感の声が寄せられた。だが一方で、意外な反応もXに広がった。

《木村昴さんの別荘が何者かに狙われない事を願うばかり》

《木村昴が買った伊豆高原の家、どこか丸わかりなんやけど》

など、住所特定や防犯面を憂慮する意見が少なくなかったのだ。芸能プロ関係者が語る。

「有名人の家紹介はテレビの定番ですが、周辺が映れば場所を特定されやすい。通常はモザイクをかけますが、今回は家からの眺めをじっくり紹介したり、周りに生えている木々などが映り込んでいたため、地域に詳しい人なら、簡単に特定できてしまうような内容でした」

実際、著名人の自宅をめぐるトラブルは後を絶たない。

「今年3月に亡くなったみのもんたさんの鎌倉の豪邸に、他界した翌日、空き巣が侵入しようとした事件がありました。江の島が見渡せる絶景に建てられた、地下1階、地上2階建ての物件で、テレビで紹介されることも多かったんです。

みのさんは生前、自宅に1本700万円もするワインを所蔵していることなどを語っていました。高価なものがあると考えた人物が訃報を知り、侵入を試みた可能性があります」

さらにはこんな事件も。

「2016年には、福山雅治さんが当時住んでいたマンションに、コンシェルジュを務める女が不法侵入するというニュースもありました。女は立場を悪用して福山さんの不在を確認し、マスターキーで部屋に入り込んでいたといいますから、セキュリティの盲点を突かれた形です」

有名人の家は視聴者の関心を集める一方、プライバシーや防犯のリスクとも隣り合わせ。木村の場合も、犯罪に巻き込まれないことを祈るばかりだ。