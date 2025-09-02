この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【2025年後半】また手取りが減る!? 生活を直撃する“年金・税金・お金の重要ルール変更“をわかりやすく解説します！と題した動画で、脱・税理士の菅原氏が最新の税制・給付金・年金について独自の視点で解説し、参院選後に家計へ直撃する変更点を抽出して単刀直入に語る。



冒頭から「人ごとと思うな。政府はまず“自分に関係ないところ”から始めて範囲も率もじわじわ広げる」と“ステルス増税”の本質をズバッと切り込む。



まず、直近の参院選を経て、与党が過半数割れした政治状況に注目。菅原氏は「進められるものも進められなくなる。石破氏が給付金を支給すると言っても、与党が過半数を取れなかったため、その通りにはいかなくなった」と、国政の“ねじれ”が今後の施策実行に影響すると解説。あわせて投票構造についても触れ、投票率が低いと高齢者の比重が高まり自民党に有利になりやすく、投票率が上がると若年層の参加が増えて勢力図が変わりうると指摘。さらに、ネット投票の導入が進まない点について「なぜ一番大事な選挙だけアナログ？」と疑問を呈する。



また、給付金は“ズルズル消える”可能性を指摘。その代わり、消費税は「食品0％か」「全品目5％か」で実務が大きく変わると解説。複数税率が生むコストとインボイスの負担増を具体例でかみ砕き、「一律5％＋インボイス廃止」が現場で一番シンプルという視点を提示する。併せて、ガソリン暫定税率は報道ベースで「年内廃止の方向」という動きも押さえる。



さらに注目は年金と金融所得課税。年金の上限引き上げで社会保険料が徐々に重くなる仕組み、そして“1億円の壁”対策がやがて対象が広がっていく典型的なプロセスを、「値上げに慣らされる」感覚で例える。



タイトル通り“わかりやすく”が徹底され、複数税率のややこしさや、投資申告と社会保険の結びつきなど、面倒な論点ほど事例でスッと入る構成。次の衆院選までの“見るべき指標”を短時間で掴みたい人向け。投資をしている会社員・個人事業主は、それぞれが社会保険や税にどうつながるのかを先に理解しておくと強い。



動画では、消費税の落とし所、インボイスの再設計、年金の上限見直しの具体的インパクトなど、見どころ満載の回。税・投資・社保の交差点でモヤモヤしている人ほど、動画で具体の数字と図をチェックしておきたい。