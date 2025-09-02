なにわ男子の公式TikTokで、高橋恭平と藤原丈一郎がMeland x Haukenの「CHERNOBYL 2017」で踊る動画が公開された。

“やりらふぃー”に聴こえるサビがパリピの代名詞となり、一世を風靡したMeland x Haukenの「CHERNOBYL 2017」で、高橋＆藤原がダンス。

動画では、高橋は片腕にだけアームカバーをつけて、Tシャツ＆短パン姿でおぱんちゅうさぎのサンダルをはいている。藤原は黒ジャージに細身のパンツ、そして蛍光イエローのスニーカー。

手をひらひらさせながら肩の前でクロスさせたり、息の合ったステップを踏み、ノリノリの表情。途中、高橋がカメラからフレームアウトし、藤原だけ踊っていたかと思いきや、背中を向けて高橋が乱入するという展開も。

「丈一郎やりらコーデすぎる」「丈くんの横揺れダンス笑」「恭平くんのサンダルにしか目が行かない」「なにわのやりらふぃーコンビ最強」といったファンの声が続々と到着している。

