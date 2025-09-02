東京都世田谷区で１日、女性が切られて死亡した事件で、警視庁は２日、女性の交際相手で韓国籍の住所・職業不詳、パク・ヨンジュン容疑者（３０）を殺人容疑で逮捕した。

事件の３日前に女性がパク容疑者の暴力を交番に相談しており、同庁が詳しい経緯を調べている。

発表によると、パク容疑者は１日午後１時半頃、同区野沢の事務所敷地内で、韓国籍の港区芝浦、自営業バン・ジウォンさん（４０）の首を刃物で切りつけて殺害した疑い。調べに黙秘している。

パク容疑者は現場から逃走し、約３時間後に羽田空港の国際線出発ロビーのトイレから出てきたところを警戒していた警察官に発見された。着衣には血痕が付着していた。韓国行きの航空券を予約しており、帰国しようとしたとみられる。

２人は昨年１０月、日本語の学習アプリを通じて知り合い、今年４月に交際を開始。パク容疑者は先月２３日に韓国から来日し、バンさん宅に滞在していたという。

一方、同庁三田署の交番には同２９日、バンさんから「交際相手に居酒屋で別れ話をしたら、怒って私の自宅に帰ってしまった。２日前に暴力も振るわれた」と相談があった。このため、署員がバンさん宅を訪れ、パク容疑者に「連絡、接近しない」とする上申書を提出させた上で、バンさんを知人宅に避難させたという。

しかし、パク容疑者は翌３０日朝にバンさん宅を再訪。警備員から通報を受けた署員が帰国を促し、千葉・成田空港の保安検査場に入ったところを確認したが、出国していなかったという。

警視庁は、パク容疑者が交際のもつれから一方的に恨みを募らせたとみている。同庁は相談への対応について、「被害者の意向を踏まえ、安全確保に向けた措置を講じたと考えている」としている。