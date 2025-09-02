米国の“尻嗅ぎ犯”がまたも御用となった。

【犯行の瞬間】大型書店で“尻嗅ぎ”をしていた当時の映像、「靴紐を結んでいた」と紛らわす容疑者

米・カリフォルニア州のバーバンク警察は8月20日、公共の場で背後から面識のない女性のお尻のにおいを嗅いだとして、カリーセ・キャロン・クラウダー容疑者（38）を逮捕した。クラウダー容疑者は過去の性犯罪歴や住所などが公開される性犯罪者リストに登録されており、連続“尻嗅ぎ犯”（英語で「butt sniffer」）として悪名高い。

クラウダー容疑者は今年7月にも女性に対する“尻嗅ぎ”行為で逮捕されたばかりで、8月9日に身柄の拘束を解かれてから、わずか11日後に同様の犯行に及んだという。

大手紙国際部記者は事件をこう解説する。

「7月の事件はバーバンクのショッピングセンターで起きました。ショッピングセンターの監視カメラが、女性用下着売り場で買い物客の後をつけるクラウダー容疑者を捉え、容疑者は女性の背後でしゃがみ込んでお尻のにおいを嗅いでいました。

その様子は女性のお尻に顔を埋めるようだったといい、警察がすぐにクラウダー容疑者の行方を捜索しました。クラウダー容疑者はショッピングセンター近くのウォルマートで取り押さえられましたが、ウォルマートでも女性のお尻を嗅いでいたようです。

同容疑者は犯罪を目的とした徘徊の罪で起訴され、10万ドルの保釈金が設定されたといいますが、まさかこんな短期間で再犯に及ぶとは……」

もっとも、クラウダー容疑者が“尻嗅ぎ”行為を始めたのは今年に入ってからではない。

同容疑者が米国で「butt sniffer」として悪名が広がり始めたのは2023年8月頃だ。クラウダー容疑者はこのときからすでに“尻嗅ぎ”行為を繰り返していたとみられ、バーンズ・アンド・ノーブルという大型書店で“尻嗅ぎ”をしていた際の様子が、同月にTikTokで拡散したのだ。

動画の中で、クラウダー容疑者はターゲットを探しているのか店内をうろついている。そしてターゲットを決めると周辺の商品を眺めるふりをして身を低くし、周囲から人がいなくなるやいなや、低姿勢のまま女性との間合いを一気につめて、女性のお尻に顔を急接近させた。

異変を感じた女性はすぐに背後を振り返り「何をしているの？」と尋ねると、容疑者は「靴の紐を結んでいるだけだ」と返答。明らかに不審な様子だったため、女性はその場をすぐに立ち去ったが、クラウダー容疑者は身をかがめたまま、靴ひもを結び直す振りをしていた。

前出の記者はこうも話す。

「実はクラウダー容疑者は2023年8月以前にも住居侵入・窃盗および強盗の罪で服役したことがあり、同年2月には公然わいせつをしたとして懲役1年の実刑判決を受けています。

このときはすぐに釈放されたようですが、クラウダー容疑者の素行は改まらず、2023年8月に子どもがいる住宅でのぞき見および不審な徘徊をしたとして再び逮捕されています」

クラウダー容疑者の“尻嗅ぎ”行為は身体的な接触をしておらず、米国では「犯罪目的での徘徊」という罪が適用されたようだ。

「アメリカでは身体接触を伴わない性加害は珍しく、該当する罪がなかったため、『犯罪目的での徘徊』を適用するほかなかったようです。

日本でも“触らない痴漢”は社会問題になっており、2024年10月に電車内で女子高校生（当時16）の髪の匂いを嗅いだとして、京都・伏見署が男（当時48）を府迷惑行為防止条例違反（卑わいな行為の禁止）の疑いで逮捕しています。ただ、『息をしているだけだ』などと言い訳される可能性もあり、立証が難しく、逮捕につながるケースは稀。被害者は多数にのぼるとみられます」

巧妙な犯行はいかにして防げばいいのだろうか──。