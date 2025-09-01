Snow Manがコスプレでダンス!?話題の新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Maが話題の新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像をYouTubeで公開した。

■消防士、平成のギャル男、野球部員、ホスト、オタクなどに扮装！

8月25日に公開された「カリスマックス」のMVは公開2日で1,000万回再生を突破。ストリーミング配信も日を追うごとにチャートが上昇している。

ダンスプラクティス映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そしてフジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』で人気のキャラクター、マッサマンといったユニークなキャラクターに扮して登場。メンバーごとの個性と遊び心が存分に感じられる内容となっている。

「カリスマックス」は、1990年代～2000年代に日本で一世を風靡した“パラパラ”に、現代的なダンスサウンドやラップテイストを融合させ、Snow Man流にアップデートした一曲。

高速BPMに乗せて畳みかけるようなラップ、耳に残るキャッチーなメロディ、そしてエネルギッシュなダンスブレイクなど、約3分間のなかにあらゆる要素が凝縮された密度の高い構成が魅力となっている。

Snow ManオフィシャルSNSでは、今回のダンスプラクティス映像を始め、『#カリスマックスプロジェクト』として題して「みんなを”カリスマ”」にするための様々なコンテンツが投稿。特にTikTokでは、MVの各シーンでメンバーが披露する“カリスマックス”なダンス動画を公開しており、それを真似したダンス投稿も次々と増えている。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カリスマックス」

