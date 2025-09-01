11月30日から「新制度」に

クレディセゾンが、セゾンカードの一部の特典として提供している「プライオリティ・パス」のサービス内容を一部変更すると発表しました。「プライオリティ・パス」は1700以上の世界の空港ラウンジや食事など空港サービスを楽しめるという内容で、セゾンカードを始め一部カード会社では、一定ランク以上のカードの特典として発行でき、無料でラウンジが利用できる「プレステージ」相当の資格が付与されていました。

今回の改定はたとえば「セゾンプラチナ・ビジネス プロ・アメリカン・エキスプレス・カード」では11月30日をもって、「プライオリティ・パス」の提供を終了。ゴールドカードではこれまで年会費1万1000円で「プライオリティ・パス」の「プレステージ」が付与されていたのに対し、11月30日以降はスマートフォンなどを用いた「デジタル会員証」への以降にともなって、年会費はかからない一方で、1回の施設利用で35ドルを要する「スタンダード」へと、特典プランがダウングレードとなります。

近年、他のクレジットカードでも「プライオリティ・パス」の特典内容を縮小する傾向にあり、セゾンカードもこの流れに追随したものといえます。今回の改変に対しSNSでは「まぁさすがにこうなるよね」「よく頑張った方」と評価する一方で「悲痛な叫びが聞こえる」「改悪で大ダメージ。早急に鞍替え先を見つけねば」「めちゃめちゃ重宝してたからこれはショック」「なんかすごいな」といったコメントが寄せられています。