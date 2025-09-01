【犬とお出かけ　京都日帰りモデルコース】おしゃれカフェからお写んぽまでを満喫！Mont～蹴上インクライン～BLUE BOOKS cafe

こんにちは。おでかけわんこ部です！

「犬とお出かけ #京都日帰りモデルコース」のご紹介！

今回は、ドッグランを楽しめるカフェ、線路上で撮影を楽しめる有名観光スポット、おしゃれなカフェを楽しむコースです。

モデルコースの情報提供をしてくれたのはきなりくん（@kina_pom.86）です♪

きなりくん素敵なレポートをありがとう！

それではモデルコースのご紹介です！マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！

犬とお出かけ 京都日帰りモデルコース【食べる】店内わんこOK◎「Mont」でカフェとドッグランを楽しもう♪カートで入れるよ♪くんくん♪おいしそう♡

京都市左京区、広さおよそ70平米の屋内ドッグランを完備したカフェ♪

カフェでは、コーヒーやお酒、シャンパンを楽しむことが出来ます◎

※ドッグラン利用は12kgまでのわんこ限定。貸切の場合はこの限りではありません。

出典：公式ホームページ出典：公式ホームページ出典：公式ホームページ

不定期でワークショップやヨガなどが開催されているので、そちらも要チェック！

貸切利用も可能なので、グループだけのプライベートな空間を楽しむことが出来ます♪

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「Mont」

・住所 京都市左京区孫橋町8-4・公式HP https://mont-kyoto.com/・公式Instagram https://www.instagram.com/mont_kyoto/【遊ぶ】「蹴上インクライン」で愛犬との写真撮影を楽しもう！景色最高だね～♪かわいく撮ってね☆彡

琵琶湖疏水の水路にある日本最古の傾斜鉄道跡で、愛犬とのお散歩にぴったりのスポット！

「蹴上インクライン」は、船を台車に乗せて運ぶ「インクライン方式」から名付けられているそう◎

普段写真撮影ができない線路上で、バツグンの景色をバックに写真撮影を楽しみましょう♡

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「蹴上インクライン」

・住所 〒606-8435 京都府京都市東山区東小物座町３３９・京都市観光協会公式HP https://ja.kyoto.travel/tourism/single01.php?category_id=8&tourism_id=719【食べる】「BLUE BOOKS cafe」で落ち着いたカフェタイムを過ごそう♪テラス席で一緒に過ごせるよ！スイーツもおいしそう♡

「BLUE BOOKS cafe」はブルーノート・ジャパンがプロデュースし、「本」「音楽」「食」をテーマにした“大人のための食堂”を目指すカフェ。

京都市役所前駅から徒歩2～3分の位置し、テラス席わんこ同伴でお食事を楽しめます◎

出典：公式Instagram出典：公式Instagram

ランチタイムでは吉田パンのバンズを使ったハンバーガーがおすすめ◎

ドリンクにもこだわられていますよ～☆彡

出典：公式Instagram

詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪

●施設名「BLUE BOOKS cafe」

・住所 〒604-0943 京都府京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町２４９ 249・公式HP http://bluebookscafe.jp/kyoto/・公式Instagram https://www.instagram.com/bbc_kyoto/まとめ

以上、京都日帰りモデルコースのご紹介でした♪

きなりくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡

愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！