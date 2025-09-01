【犬とお出かけ 京都日帰りモデルコース】おしゃれカフェからお写んぽまでを満喫！Mont～蹴上インクライン～BLUE BOOKS cafe
こんにちは。おでかけわんこ部です！
「犬とお出かけ #京都日帰りモデルコース」のご紹介！
今回は、ドッグランを楽しめるカフェ、線路上で撮影を楽しめる有名観光スポット、おしゃれなカフェを楽しむコースです。
モデルコースの情報提供をしてくれたのはきなりくん（@kina_pom.86）です♪
きなりくん素敵なレポートをありがとう！
それではモデルコースのご紹介です！マナーを守って愛犬とおでかけを楽しんでくださいね！犬とお出かけ 京都日帰りモデルコース【食べる】店内わんこOK◎「Mont」でカフェとドッグランを楽しもう♪ カートで入れるよ♪ くんくん♪おいしそう♡
京都市左京区、広さおよそ70平米の屋内ドッグランを完備したカフェ♪
カフェでは、コーヒーやお酒、シャンパンを楽しむことが出来ます◎
※ドッグラン利用は12kgまでのわんこ限定。貸切の場合はこの限りではありません。出典：公式ホームページ 出典：公式ホームページ 出典：公式ホームページ
不定期でワークショップやヨガなどが開催されているので、そちらも要チェック！
貸切利用も可能なので、グループだけのプライベートな空間を楽しむことが出来ます♪
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「Mont」・住所 京都市左京区孫橋町8-4
・公式HP https://mont-kyoto.com/
・公式Instagram https://www.instagram.com/mont_kyoto/
【遊ぶ】「蹴上インクライン」で愛犬との写真撮影を楽しもう！ 景色最高だね～♪ かわいく撮ってね☆彡
琵琶湖疏水の水路にある日本最古の傾斜鉄道跡で、愛犬とのお散歩にぴったりのスポット！
「蹴上インクライン」は、船を台車に乗せて運ぶ「インクライン方式」から名付けられているそう◎
普段写真撮影ができない線路上で、バツグンの景色をバックに写真撮影を楽しみましょう♡
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「蹴上インクライン」・住所 〒606-8435 京都府京都市東山区東小物座町３３９
・京都市観光協会公式HP https://ja.kyoto.travel/tourism/single01.php?category_id=8&tourism_id=719
【食べる】「BLUE BOOKS cafe」で落ち着いたカフェタイムを過ごそう♪ テラス席で一緒に過ごせるよ！ スイーツもおいしそう♡
「BLUE BOOKS cafe」はブルーノート・ジャパンがプロデュースし、「本」「音楽」「食」をテーマにした“大人のための食堂”を目指すカフェ。
京都市役所前駅から徒歩2～3分の位置し、テラス席わんこ同伴でお食事を楽しめます◎出典：公式Instagram 出典：公式Instagram
ランチタイムでは吉田パンのバンズを使ったハンバーガーがおすすめ◎
ドリンクにもこだわられていますよ～☆彡出典：公式Instagram
詳しい情報は公式サイトや公式Instagramでチェックしてね♪
●施設名「BLUE BOOKS cafe」・住所 〒604-0943 京都府京都市中京区麩屋町通御池上る上白山町２４９ 249
・公式HP http://bluebookscafe.jp/kyoto/
・公式Instagram https://www.instagram.com/bbc_kyoto/
まとめ
以上、京都日帰りモデルコースのご紹介でした♪
きなりくん、素敵なモデルコースのレポートありがとう♡
愛犬とのおでかけの参考にしてくださいね！