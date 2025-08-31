¼¼ÆâÊü¤·»ô¤¤¤ÎÇ¤Ç¤â¡Ø¥±ー¥¸¡Ù¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡©É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ
¼¼ÆâÊü¤·»ô¤¤¤Ç¤â¥±ー¥¸¤ÏÉ¬Í×¡©
³§ÍÍ¤Ï°¦Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¡Ø¥±ー¥¸¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤ª·Þ¤¨Åö½é¤Î¡Ö´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÉô²°¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¡¢¼¼ÆâÊü¤·»ô¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Ë¥±ー¥¸¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Çº¤à»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥±ー¥¸¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥±ー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î±¼éÈÖÃæ¤Î¥¤¥¿¥º¥éËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ë
²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê»ÒÇ»þÂå¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥«ー¥Æ¥ó¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤¦¤Á¤Ë¥«ー¥Æ¥ó¥ìー¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥Üー¥ë¤ò¤à¤·¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤½¤Î°ìÉô¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤éÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤ä»ö¸Î¤ò¥±ー¥¸¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¹»þ´Ö²È¤ò¶õ¤±¤ë¤´²ÈÄí¤ä¡¢¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤¹¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±ー¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Â¿Æ¬»ô°é¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÅË¡¿©¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤
¡ØÎÅË¡¿©¡Ù¤ÏÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤ª¤±¤ë¾É¾õ²þÁ±¤ä¡¢°²½¤ÎÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë½èÊý¿©¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÌô¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÊÇ¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ò¹¯¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Æ¬»ô°é¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ¤Ë¤Î¤ß¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£ÎÅË¡¿©¤ò¿©¤Ù¤ëÇ¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ¥±ー¥¸¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤é¤Ò¤È¤Þ¤º¥±ー¥¸¤ÎÈâ¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÇ¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ýÉÂ¤¬¤¢¤ëÇ¤¬¿©¤Ù¤¿Àµ³Î¤ÊÎÌ¤âÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÀÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤
Îã¤¨¤Ð²ø²æ¤äÉÂµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤·°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡£¡Øº£Æü¤ÏÀÅ¤«¤Ë¿²¤Æ¤¤¤è¤¦¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ç¤¬¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¤ÎÇ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÅÍÜ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ä¡¢³ÖÎ¥¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¥±ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¥±ー¥¸¤¬¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥±ー¥¸¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ø¥á¥ê¥Ã¥È¡Ù
¥±ー¥¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¾ìÌÌ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡Ø¥á¥ê¥Ã¥È¡Ù¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÈòÆñ¤Ç¤¤ë
Æüº¢¤«¤éÎ±¼éÈÖÃæ¤ä½¢¿²»þ¤Ë¥±ー¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢Ç¼«¿È¤â¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉáÃÊ¤«¤é¥±ー¥¸¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ëºÝ¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ°Â¿´´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸µ¡¹¥±ー¥¸¤Ç²á¤´¤¹»þ´ÖÂÓ¤ËÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈòÆñ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë
¥±ー¥¸¤Ï¤¤¤ï¤ÐÆìÄ¥¤ê¤Î1¤Ä¡£ºÇ½é¤«¤éÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¶õ´Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥Ç¥ê¥±ー¥È¤ÊÀ³Ê¤ÎÇ¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢»þ¡¹¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¤ËÇÓÝõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿Æ¬»ô°é¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ØÇ¤Á¤ã¤ó¤Í¤ó¤Í¤Î»þ´Ö¤À¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬¤Ï¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡Ø¤Í¤ó¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥±ー¥¸¡Ù¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÂ¦¤â¥±ー¥¸¤Ë¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¤¬¤Ç¤¤ë
¤³¤ì¤ÏÀèÄø¤Î¹àÌÜ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Î±¼éÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä´ÍýÃæ¤ä¥¢¥¤¥í¥ó³Ý¤±¤ÎºÝ¤â¥±ー¥¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Î°ìÈÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç´í¸±¤òÈ¼¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÇÂ¦¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤ä¤¬¤Æ¡¢ÎÅÍÜ¤ä¸ÄÊÌ¿©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬Ê§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ø¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡Ù
ÊØÍø¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¥±ー¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢³èÍÑ¤Î»ÅÊý¤ò¸í¤ì¤Ð·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¿Í´Ö¡Ê¤½¤ÎÂ¾Æ°Êª¡ËÉÔ¿®¤Ë¤Ê¤ë
´ðËÜÅª¤Ë¼¼Æâ»ô°é¤ÎÇ¤Ë¤Ï¡¢²òÊü»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸³¶¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏNG¤Ç¡¢ÀèÄø¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¹¤¤¥±ー¥¸¤ËÄ¹´ü´ÖÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Ç¤Ï¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¡¦Â¾¤Î¶õ´Ö¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤¡¦¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°Êª¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²È¤ò¶õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢2ÃÊ¥±ー¥¸¤ä3ÃÊ¥±ー¥¸¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿©»ö¤È¥È¥¤¥ì¡¢¿²¾²¤ò¤ï¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤âÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤
¼¡¤Ë¥±ー¥¸¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¾ì½ê¤ä¡¢Âç¤¤ÊÃª¤Î¶á¤¯¡¢Áë¤Î¤¹¤°Â¦¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
ÎäË¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎä¤¨¤¹¤®¡¢ÃÈË¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁëºÝ¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ËÃÖ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ë¤è¤ëÇ®Ãæ¾É¤äÆü¾Æ¤±¤¬·üÇ°ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊÃª¤äÅ¾ÅÝ¤Î¶²¤ì¤Î¤¢¤ë²È¶ñ¤Î¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤âÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥±ー¥¸¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍèµÒ»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈï¤ë¤³¤È¤â
°ÂÁ´´ðÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¡¢ÍèµÒ»þ¤Ë¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ëÍèµÒ¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Á¡ºÙ¤ÊÇ¤ò¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹ºÝ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Éー¥à·¿¤Î¥Ï¥¦¥¹¡Ê±£¤ì²È¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë ¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥±ー¥¸¤ËÉÛ¤ò¤«¤±¤ë Í½¤áÁ¡ºÙ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯
Ç¤ÏÄ¾ÀÜ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡¢Çö°Å¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÍÆë¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤Ç¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÛ¤òÈï¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ä°¦Ç¤Î»ö¾ð¤òÍ½¤á¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÛ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â±£¤ì²È¤¬¤¢¤ë¤È¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë±£¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ÉáÃÊ¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¼¼ÆâÊü¤·»ô¤¤¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¥±ー¥¸¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Á¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥±ー¥¸¤ÏÀßÃÖ¾ì½ê¤ä»ÈÍÑ»þ´Ö¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹¤µ¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥±ー¥¸¤¬¡ØÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤ß¥±ー¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¼¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø·ù¤Ê¾ì½ê¡Ù¡ØÉÝ¤¤¤È¤³¤í¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤¾ì½ê¡Ù¡ØÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾ì½ê¡Ù¡ØÈëÌ©´ðÃÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£