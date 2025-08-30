「あんぱん」子役の永瀬ゆずな、河合優実は「すごくお芝居、お上手だなと思って」
朝ドラ「あんぱん」に出演している子役の永瀬ゆずなちゃん（10歳）が、8月29日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。共演した河合優実（24歳）について「すごくお芝居、お上手だなと思って」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に、主演の今田美桜演じる朝田のぶの子ども時代、そして脚本家の中園ミホをモデルとした中里佳保役で出演した永瀬ゆずなちゃんが宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
ゆずなちゃんは今田美桜、北村匠海との共演について「1番最初は小さい、のぶさんを演じたので今田さんとかは共演できないかなって思ってたんですけど、今回、佳保さんで同じシーンをやれてすごくうれしかったです」とコメント。
ゆずなちゃんは待ち時間でいろいろ話をしたそうで、「学校の話をよくしてました。北村さんはすごく頭がいいほうだったから、『授業、全然、楽しくなかったし、他の男子たちも子どもだなって思ってた』って」と話す。
また、河合優実との共演で「河合さんは『あんぱん』で豪ちゃんの回でお芝居してるときに河合さん、すごくお芝居、お上手だなと思って。せりふはどうやって覚えるのかとかお芝居の話をしました。『方言のほうが覚えやすい』って言ってました。『歌みたいに覚えられるから方言テープでは歌みたいな感じで覚えて、そこに気持ちを入れる』って言ってました」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に、主演の今田美桜演じる朝田のぶの子ども時代、そして脚本家の中園ミホをモデルとした中里佳保役で出演した永瀬ゆずなちゃんが宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
ゆずなちゃんは待ち時間でいろいろ話をしたそうで、「学校の話をよくしてました。北村さんはすごく頭がいいほうだったから、『授業、全然、楽しくなかったし、他の男子たちも子どもだなって思ってた』って」と話す。
また、河合優実との共演で「河合さんは『あんぱん』で豪ちゃんの回でお芝居してるときに河合さん、すごくお芝居、お上手だなと思って。せりふはどうやって覚えるのかとかお芝居の話をしました。『方言のほうが覚えやすい』って言ってました。『歌みたいに覚えられるから方言テープでは歌みたいな感じで覚えて、そこに気持ちを入れる』って言ってました」と語った。