¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÉÀéÄ»¥Î¥Ö¡¢¼¡¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÍ½ÁÛ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼¡¤Î¡È¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¡É¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
SUPER EIGHT¡¦Â¼¾å¿®¸Þ¤¬¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ã¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÅÙ¤âÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤«¤é¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¼¡¤ËÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Ë¤âÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤µ¤ó¡×¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö1²ó¤Í¡¢Snow Man¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¹õÏ¡¤¬¤ä¤ê¡¢ÀéÄ»¤¬49¡¢50ºÐ¤Îº¢¤«¤Ê¡© óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÊÌÀ¡Ë¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀîÅç¤Î¸å¡¢60ºÐÁ°¤Î¡¢Âç¸ç¤ÎÀÍß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢ÀéÄ»¤ËÏÃ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
