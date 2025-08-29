今日の運勢占い8月30日（土）12星座占いランキング第1位は蠍座（さそり座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?
2025年8月30日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月30日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蠍座（さそり座）
新しいことを始めると良い日です。計画をしていたことがあるのなら、今日から行動してみるのも良いかもしれません。やってみたかったことに挑戦してみると、良い流れがやってきますよ。
【2位】魚座（うお座）
ポジティブ思考でいることで、あなたのストレスを軽減されるでしょう。物ごとを前向きに捉えると、困難だと感じていたことでも、「私にならできる」と思えるかもしれません。
【3位】蟹座（かに座）
自己表現をしていくことで、運気がUPする日です。ご自身の感情や考えを言葉で表現していきましょう。誰かに話をすることで、思考を整理にもなり、考えを言葉にする力が養われていきます。
【4位】山羊座（やぎ座）
未来の理想的な姿を思い描きましょう。そして、そこから現在に向き合うことで、今何をするべきなのか、どのような行動を起こすべきなのかが、明確になっていくでしょう。
【5位】牡牛座（おうし座）
今日はパートナーシップが幸運のカギです。些細な約束ごとでも、守るよう努めましょう。また、嘘をつかずに正直でいること、お相手への感謝の気持ちを忘れないでいることに意識を向けてください。
【6位】乙女座（おとめ座）
今日はちょっとしたおでかけをしましょう。外の新鮮な空気を吸って、自然に触れることで気分がリフレッシュされて、ストレスが軽減されるかもしれません。気分転換や運動不足解消にもなりそうですよ。
【7位】水瓶座（みずがめ座）
将来のための具体的な目標を設定しましょう。漠然と思い描くのではなく、明確な計画を立てていくことが重要です。そして、目標設定が定まったら、着実に実行していきましょう。
【8位】天秤座（てんびん座）
あなたの持っているものは、すべてあなたの選択によって引き寄せられてきたのです。今日、買い物をする機会があれば、買いたい物はあなたにとって本当に必要なのかどうかを見極めてみると良いでしょう。
【9位】獅子座（しし座）
あなたの居場所は、あなた自身で選択することができます。積極的に新しい場所や環境に身を置いてみることで、新しい出会いや発見があるでしょう。ご自身に合った場所を見つけ出せるかもしれません。
【10位】射手座（いて座）
あなたの興味や情熱はどこにありますか？ 深いところに眠っている感情を掘り下げ、あなたが夢中になれることや、自然と得意だと感じられることを見つけてみましょう。
【11位】牡羊座（おひつじ座）
お相手に合わせすぎて、ご自身を偽ったり、無理をしたりしないように気をつけてください。周りの人たちには過度な期待はせずに、自由を尊重していく姿勢を見せていくことで良い流れがやってくるでしょう。
【12位】双子座（ふたご座）
ボランティア活動や地域貢献をすると運気が上がっていくでしょう。与えることによって得られる喜びは、あなたの人生をより充実させて、さらに幸福感でいっぱいにさせてくれるでしょう。
【今日の一言メッセージ】
過去に経験した失望と向かい合い、癒しをもたらすには、かなりの勇気が必要かもしれません。周りの人たちに、慰めや愛を求めてください。力になってくれる人に対して、心を閉ざさないでください。思いやりや許しという愛の抱擁を受け入れていくことで、あなたに良い流れがやってくることでしょう。
■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）
池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月30日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蠍座（さそり座）
新しいことを始めると良い日です。計画をしていたことがあるのなら、今日から行動してみるのも良いかもしれません。やってみたかったことに挑戦してみると、良い流れがやってきますよ。
【2位】魚座（うお座）
ポジティブ思考でいることで、あなたのストレスを軽減されるでしょう。物ごとを前向きに捉えると、困難だと感じていたことでも、「私にならできる」と思えるかもしれません。
【3位】蟹座（かに座）
自己表現をしていくことで、運気がUPする日です。ご自身の感情や考えを言葉で表現していきましょう。誰かに話をすることで、思考を整理にもなり、考えを言葉にする力が養われていきます。
【4位】山羊座（やぎ座）
未来の理想的な姿を思い描きましょう。そして、そこから現在に向き合うことで、今何をするべきなのか、どのような行動を起こすべきなのかが、明確になっていくでしょう。
【5位】牡牛座（おうし座）
今日はパートナーシップが幸運のカギです。些細な約束ごとでも、守るよう努めましょう。また、嘘をつかずに正直でいること、お相手への感謝の気持ちを忘れないでいることに意識を向けてください。
【6位】乙女座（おとめ座）
今日はちょっとしたおでかけをしましょう。外の新鮮な空気を吸って、自然に触れることで気分がリフレッシュされて、ストレスが軽減されるかもしれません。気分転換や運動不足解消にもなりそうですよ。
【7位】水瓶座（みずがめ座）
将来のための具体的な目標を設定しましょう。漠然と思い描くのではなく、明確な計画を立てていくことが重要です。そして、目標設定が定まったら、着実に実行していきましょう。
【8位】天秤座（てんびん座）
あなたの持っているものは、すべてあなたの選択によって引き寄せられてきたのです。今日、買い物をする機会があれば、買いたい物はあなたにとって本当に必要なのかどうかを見極めてみると良いでしょう。
【9位】獅子座（しし座）
あなたの居場所は、あなた自身で選択することができます。積極的に新しい場所や環境に身を置いてみることで、新しい出会いや発見があるでしょう。ご自身に合った場所を見つけ出せるかもしれません。
【10位】射手座（いて座）
あなたの興味や情熱はどこにありますか？ 深いところに眠っている感情を掘り下げ、あなたが夢中になれることや、自然と得意だと感じられることを見つけてみましょう。
【11位】牡羊座（おひつじ座）
お相手に合わせすぎて、ご自身を偽ったり、無理をしたりしないように気をつけてください。周りの人たちには過度な期待はせずに、自由を尊重していく姿勢を見せていくことで良い流れがやってくるでしょう。
【12位】双子座（ふたご座）
ボランティア活動や地域貢献をすると運気が上がっていくでしょう。与えることによって得られる喜びは、あなたの人生をより充実させて、さらに幸福感でいっぱいにさせてくれるでしょう。
【今日の一言メッセージ】
過去に経験した失望と向かい合い、癒しをもたらすには、かなりの勇気が必要かもしれません。周りの人たちに、慰めや愛を求めてください。力になってくれる人に対して、心を閉ざさないでください。思いやりや許しという愛の抱擁を受け入れていくことで、あなたに良い流れがやってくることでしょう。
■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）
池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/