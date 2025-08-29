ザ・ドリフターズの故仲本工事さん（享年８１）の内縁の妻で歌手の三代純歌（みだいじゅんか＝５７）が「週刊女性」の報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の主婦と生活社を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の第３回口頭弁論が２９日、東京地裁で開かれた。純歌は週刊女性との一連の審理で初めて弁論。和解協議が９月に非公開で行われることになったが、拒否する姿勢を鮮明にした。

純歌は仲本さんが交通事故に遭って病院に搬送された２０２２年１０月１８日、ドリフの加藤茶から怒鳴られたなどと週刊女性に報じられた。純歌は法廷でこれについて「全くないです」と否定。当時、病院へ駆けつけた加藤や高木ブーらは「仲本を心配し、終始沈黙していた」と述べた。

週刊女性を含む週刊誌３誌が同時に報じたことを疑問視しつつ、「世間のみんなが（報道を）信じていると思い、生きる気力がなくなった。（周囲から）自殺を止められたこともあった」と言葉を詰まらせながら語った。仕事の減少など、報道の影響力の大きさにも言及し、「ウソのことをたくさん書いて、一人の人を追い込んだ。売れたらそれでいいのか？ 人をおとしめていいのか？」と訴えた。

純歌と週刊女性の訴訟は昨年４月の第１回口頭弁論で開始。それ以降、口頭弁論と弁論準備手続を重ねてきた。

来月１９日には、和解協議が非公開で行われることになった。口頭弁論終了後、取材に応じた純歌は「和解はするつもりはない。あり得ない。今回のことはあってはいけないこと。謝られて済む問題ではない」と語気を強めた。同時に訴訟を進めている２誌に対しても、和解の意思はないことを明言した。

民事訴訟では口頭弁論や弁論準備手続を複数回実施し、裁判所側から和解を提案される。和解が成立すれば訴訟は終結するが、不調に終われば判決に持ち込まれる。