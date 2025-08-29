２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円０１銭前後と前日の午後５時時点に比べて１５銭程度のドル安・円高となっている。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が９月開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げを再開するとの観測に加え、ＦＲＢの独立性を巡る懸念が根強いことからドル売り・円買いが優勢だった。ウォラーＦＲＢ理事が来月から利下げを再開したいという考えを示し、更なる利下げを十分に予想していると述べたことが伝わると、ドル円相場は朝方に一時１４６円７６銭まで下押した。その後は月末に絡んだ実需とみられるドル買い・円売りで１４７円１１銭まで持ち直す場面があったものの、日米金融政策の方向性の違いから金利差縮小が意識されやすく、ドル売り・円買いに押されるかたちで再び軟化。午後に入ると今晩に発表される７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数を見極めたいとして模様眺めムードが広がり、１４７円００銭近辺で方向感なく推移した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７１円５６銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS