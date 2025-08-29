Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が来季にアルピーヌ入りする可能性が浮上した。同チームの実質的なオーナーでエグゼクティブディレクターのフラビオ・ブリアトーレ氏が明かした。

アルピーヌはポイントなしだったジャック・ドゥーハン（オーストラリア）をシーズン途中の第７戦を前に解任し、フランコ・コラピント（アルゼンチン）を抜てき。しかし、コラピントも８戦連続ポイントなしと低迷している。専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」によると、アルピーヌはコラピントに代わる来季ドライバーとして元レッドブルのセルジオ・ペレス（メキシコ）や元ザウバーのバルテリ・ボッタス（フィンランド）と交渉を行っていたが、２人ともキャデラック入りが発表となり、新たなドライバー探しを始めているという。

同メディアは「ドゥーハンはシーズンの開幕から６レースでシートを失ったものの、センセーショナルな復帰の可能性はまだ残っている。さらにブリアトーレは『角田の名前も検討されている』と述べている。角田とドゥーハンは現在、コラピント後任の有力候補のようだ」とし「角田がアルピーヌに移籍すれば、元チームメートのピエール・ガスリー（フランス）と再会することになる」と伝えていた。

角田はここまで７戦連続ポイントなしとレッドブルのチームワースト記録を更新中。まだレッドブルと契約延長する可能性も残されている中、アルピーヌで再スタートすることになるだろうか。