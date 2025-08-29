「まとめ買いしよ」「安い！」天然水や炭酸水、お茶やジュースが最大41%OFFに【Amazon スマイルSALE】
Amazon スマイルSALE」が、2025年8月29日（金）から開催中です。今回は、プライスダウンしている天然水や炭酸水、お茶などの飲料をご紹介。まだまだ暑い日が続きます。お得にストックしておきませんか？

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

1,104円 → 900円（18%オフ）

クーポン利用で630円に

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


い・ろ・は・す（I LOHAS）

コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本

2,131円 → 1,728円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】

2,851円 → 1,898円（33%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2種類のピーチの特別な美味しさ。炭酸飲料「ダブルピーチ」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ダブルピーチ 500ml×24本

3,240円 → 1,898円（41%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本

2,510円 → 1,918円（24%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,510円 → 1,918円（24%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,498円（10%オフ）

クーポン利用で1,048円に

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



熱中症対策に。ライチと沖縄海塩の組み合わせがおいしい「ソルティライチ」


世界のKitchenから

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml 24本 ペットボトル 塩分・水分補給飲料 熱中症対策 スポーツドリンク

2,986円 → 2,155円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,136円 → 1,999円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

3,188円 → 2,233円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,673円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ 500mlPET×24本

3,360円 → 2,117円（37%オフ）

クーポン利用で1,905円に

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」


ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

2,333円 → 1,609円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

コカ・コーラ アクエリアス ラベルレス500mlPET×24本

2,631円 → 2,117円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


アイリスフーズ

アイリスオーヤマ 緑茶 500ml ×24本 ペットボトル

1,781円 → 1,426円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


伊右衛門

[機能性表示食品] サントリー 伊右衛門 濃い味 600ml×24本

2,173円 → 1,898円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


松屋

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,389円（53%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


カップヌードル

カップヌードル シーフードヌードル ミニ 日清食品 カップ麺 38g×15個

2,300円 → 1,759円（24%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


K KOUBO

KOUBO 低糖質パン 36個入 毎日低糖質Styleセット 賞味期限50日以上 常温保存 ロングライフパン 個包装 非常食

5,600円 → 4,350円（22%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


美むら

【美むら】国産 紅はるか 干し芋 （訳あり）900g 工場直売 国産 干し芋 無添加

2,780円 → 1,980円（29%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります