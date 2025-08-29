「劇映画 孤独のグルメ」

(C)2025「劇映画 孤独のグルメ」製作委員会

Amazonは、Prime Video9月の配信ラインナップを公開。「劇映画 孤独のグルメ」や、実写映画「ババンババンバンバンパイア」、「岸辺露伴は動かない 懺悔室」などを独占配信する。

松重豊が監督・脚本・主演を務め、人気テレビシリーズを映画化した「劇映画 孤独のグルメ」が9月10日より独占配信開始。

昔の恋人の娘・松尾千秋(杏)に呼ばれ、パリを訪れた貿易商の井之頭五郎(松重豊)は、千秋の祖父が子供の頃に飲んだ究極のスープのレシピを探すために、フランス、韓国、日本と、国境を越えて空腹を満たし、奔走。

五郎が迷い込む韓国領の島で暮らす女性・志穂役を内田有紀、ラーメン店「さんせりて」主人役をオダギリジョー、ラーメン店の常連客を磯村勇人が演じている。

吉沢亮主演のコメディ映画「ババンババンバンバンパイア」は、9月15日より独占配信開始。

銭湯に住み込みで働く美しきバンパイア・森蘭丸(吉沢亮)は、銭湯のひとり息子・立野李仁(板垣李光人)が究極の味わいである「18歳童貞の血」を得るために成長と純潔を見守っていたが、ある日、李仁がクラスメイトの葵(原菜乃華)に一目ぼれしてしまったことで、決死の童貞喪失阻止作戦に乗りだす。

「ババンババンバンバンパイア」

(C)2025「ババンババンバンバンパイア」製作委員会 (C)奥嶋ひろまさ(秋田書店)2022

ヴェネツィアで邦画初となるオールロケを敢行し完全実写化した「岸辺露伴は動かない 懺悔室」は9月12日より独占配信。

漫画家・岸辺露伴(高橋一生)は取材で訪れたヴェネツィアの教会で、仮面を被った男の懺悔を聞いてしまう。それは誤って浮浪者を殺したことでかけられた「幸せの絶頂の時に“絶望”を味わう」呪いの告白だった。奇妙な告白にのめりこむ露伴は、相手を本にして人の記憶や体験を読むことができる特殊能力を使ってしまう……。

やがて自身にも「幸福という名の呪い」が襲いかかっている事に気付く。原作に映画オリジナルのエピソードを加え、時空を超えて続く「呪い」に満ちたサスペンス。

「岸辺露伴は動かない 懺悔室」

(C)2025 『岸辺露伴は動かない 懺悔室』製作委員会 (C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/ 集英社

また、6月に公開された「きさらぎ駅 Re:」も9月13日より見放題独占配信される。

古沢良太のオリジナル脚本で、長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が出演するドラマ「コンフィデンスマンJP」シリーズを原作に、パク・ミニョンをはじめとする韓国人キャスト、クリエイターによってリメイクされた「コンフィデンスマンKR」が9月6日22時30分より独占配信開始。毎週土曜日・日曜日に新エピソードが配信される。

「コンフィデンスマンKR」

(C)2025 TME Group Co.,Ltd. All Rights Reserved.

海外映画では、シリーズ第3作目の「ヴェノム：ザ・ラストダンス」が9月5日から見放題独占配信。前作でカーネイジを打ち破ったものの、政府に追われる身となりメキシコに身を潜めていた主人公エディとヴェノム(トム・ハーディ)が、宇宙の果てに封じられている最強の敵・邪神ヌルによって新たな戦いに巻き込まれていく壮大なクライマックスが描かれる。

「ヴェノム：ザ・ラストダンス」

(C)2024 Columbia Pictures Industries, Inc. and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved. MARVEL and all related character names: (C) & TM 2025 Marvel

【映画(日本)】 9月1日(月)『劇場版 A CM A：GAME アクマゲーム 最後の鍵』『東京リベンジャーズ』『東京リベンジャーズ 2／血のハロウィン編 -運命-』『東京リベンジャーズ 2／血のハロウィン編 -決戦-』『とんかつ DJ アゲ太郎』 9月5日(金)『容疑者 X の献身』『真夏の方程式』『マチネの終わりに』 9月10日(水)『劇映画 孤独のグルメ』＊独占配信 9月12日(金)『岸辺露伴は動かない 懺悔室』 ＊独占配信 9月13日(土)『きさらぎ駅 Re:』 ＊見放題独占配信 9月15日(月・祝)『ババンババンバンバンパイア』 ＊独占配信 9月17日(水)『湖の女たち』 9月19日(金)『BADBOYS THE MOVIE』 ＊独占配信 9月20日(土)『罪と悪』 9月26日(金)『366 日』 ＊見放題独占配信【映画(海外)】 9月1日(月)『ヒューマン・ハンター』『燃えあがる女性記者たち』 9月3日(水)『アイス・ロード：リベンジ』(Ice Road: Vengeance／アメリカ) ＊午後4時から独占配信 9月5日(金)『ヴェノム：ザ・ラストダンス』＊見放題独占配信 9月10日(水)『MaXXXine マキシーン』 ＊独占配信 9月14日(日)『ブルータリスト』 9月21日(日)『ANORA アノーラ』【映画(韓国)】 9月4日(木)『貴公子』【アニメ映画(日本)】 9月19日(金)『きみの色』 ＊見放題独占配信【アニメ映画(海外)】 9月14日(日)『野生の島のロズ』【テレビドラマ(日本)】 9月1日(月)『舞いあがれ!』『蒼い瞳とニュアージュ』『イヴの贈り物』『一応の推定』『稲垣家の喪主』『MBO(マネジメント・バイアウト) ～経営権争奪・企業買収の行方～』『完全無罪』『希望ヶ丘の人びと』『きんぴか』『グーグーだって猫である 2 - good good the fortune cat -』『賢者の愛』『交渉人』『巷説百物語 狐者異』『巷説百物語 飛縁魔』『死刑基準』『沈まぬ太陽』『推定有罪』『センセイの鞄』『その時までサヨナラ』『同期』『長い長い殺人』『春、バーニーズで』『ビート』『東野圭吾「カッコウの卵は誰のもの」』『双葉荘の友人』『プラチナタウン』『蛇のひと』『本日は、お日柄もよく』『三谷幸喜「short cut」』『宮部みゆき「パーフェクト・ブルー」』『向田邦子 イノセント 隣りの女』『向田邦子 イノセント きんぎょの夢』『向田邦子 イノセント 三角波』『向田邦子 イノセント 愛という字』『娘の結婚』『山のトムさん』『闇の伴走者』『誘拐』『楽園』『理由』『レディ・ジョーカー』 緊急取調室 (2014)』『ドラマ SP 緊急取調室 ～女ともだち～(2015)』 緊急取調室 (2017)』 緊急取調室 (2019)』 緊急取調室 (2021)』『新春ドラマ SP 緊急取調室 特別招集 2022～8 億円のお年玉～』 9月10日(水)『おとなりコンプレックス』【テレビドラマ(海外)】 9月1日(月)『ザ･ランナラウンズ』(The Runarounds／アメリカ)シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 9月10日(水)『ザ・ガールフレンド ～あなたが嫌い～』(The Girlfriend／アメリカ)シーズン 1 ＊午後4時から独占配信 9月17日(水)『ジェン・ブイ』(Gen V／アメリカ)シーズン 2 ＊午後4時から独占配信【テレビドラマ(韓国)】 9月1日(月)『偶然かな』 9月6日(土)『コンフィデンスマン KR』 ＊午後10時30分から独占配信【テレビドラマ(中国)】 9月5日(金)『サレ妻の華麗なる復讐』『紅い結婚～愛は復讐の裏に～』【テレビアニメ(日本)】 9月12日(金)『チェンソーマン総集編』【テレビアニメ(海外)】 9月10日(水)『ヘルヴァ･ボス』(Helluva Boss／アメリカ)シーズン 1 ＊午後4時から独占配信【バラエティー(日本)】 9月3日(水)『セフレと恋人の境界線』シーズン 1 ＊午前 0 時から独占配信【バラエティー(海外)】 9月5日(金)『ディッシュ・イット・アウト ～箱から広がる世界のレシピ～』(Dish It Out ／アメリカ)シーズン 1 ＊午後 4 時から独占配信【ドキュメンタリー(日本)】 9月13日(土)『ラウール On The Runway』 ＊独占配信