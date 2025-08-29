ある日、子猫とだるまさんがころんだをして遊んでいた飼い主さん。壁に隠れて顔を出してみたところ…目の前に広がっていた可愛すぎる光景に、悶絶する人が続出しています。この投稿には、「可愛すぎます♡」「だるまさんがころんだが上手ね」と感想が寄せられることに。92万再生を超えて、投稿を見た人に癒しを届けています。

【動画：子猫と『だるまさんがころんだ』→飼い主さんが壁から顔を出すと…】

Instagramアカウント『__miel.832__』に投稿されたのは、マンチカンの子猫ミエルくんが、飼い主さんと一緒に『だるまさんがころんだ』をして遊んでいる光景。ミエルくんはだるまさんがころんだが大好きで、よく飼い主さんと一緒に遊んでいるのだといいます。

この日は、飼い主さんがドアの死角に隠れて鬼役をすることに。部屋の隅にいたミエルくんがこちらを見ているのを確認した飼い主さんが、数秒の間壁の裏に隠れて再び壁から顔を出すと…そこには、さっきよりも飼い主さんに近づいているミエルくんの姿が！真ん丸の瞳で飼い主さんを見つめるミエルくんの真剣な姿に、思わずキュンとしてしまいます。

ギリギリまで距離を詰めたミエルくんは…

そして、再び飼い主さんが壁の裏に隠れ、数秒してから壁から顔を出してみると…そこには、先程よりもさらに飼い主さんとの距離を縮めたミエルくんの姿があったそう。

飼い主さんが壁の裏に隠れる瞬間、まだ見えているのに少し動き出してしまうミエルくんのフライングに、笑みがこぼれてしまいます。

そうして何度か壁の裏に隠れて顔を出す動作を繰り返していると、ミエルくんは飼い主さんのすぐ足元までやってきたそう。そして、飼い主さんの隙をついたミエルくんは…飼い主さんのところまでダッシュ！

鬼役の飼い主さんが見ている間に動いてしまったものの、その可愛すぎる仕草と真剣な表情に、たくさんの人が完敗してしまったのでした。

飼い主さんが帰ってきた瞬間、玄関にダッシュ！

だるまさんがころんだでは、ゆっくりと飼い主さんに近づいてきたミエルくんですが、飼い主さんがお家に帰ってきたときには、目にもとまらぬ速さで駆けつけてくれるのだそう。飼い主さんがおうちに入り、ミエルくんがいた部屋のドアが開いた瞬間…ミエルくんは短い足をぴょこぴょこと動かして、全速力で飼い主さんのところへダッシュ！

きっと、大好きな飼い主さんと1秒でも一緒にいたいのでしょう。

だるまさんがころんだの最後に動いてしまったのは、そんな飼い主さんへの気持ちが抑えきれなくなってしまったからなのかもしれません。

この光景には、「首傾げてちょっとずつ近寄ってくるのめっちゃ可愛い♡」「飛びかかってきた瞬間、ビックリしちゃいましたｗ」「猫ちゃんって、だるまさんがころんだ好きですよね」と、絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『__miel.832__』では、そんなマンチカンのミエルくんとシエルくんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

ミエルくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「__miel.832__」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。