Pearl Abyss JPは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）に開発中のオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」をプレイアブル出展することを発表した。

TGS2025の「紅の砂漠」ブースでは、試遊台が100台規模で設置。「紅の砂漠」の序盤から中盤にかけてのクエストとストーリーの一部を体験できる。舞台となるのは、広大な「ファイウェル大陸」。プレーヤーは過酷な戦場を乗り越えつつ、各地を巡りながら物語を進めていく。

また、TGS2025への出展記念として、一般来場入場チケットが抽選で100名に当たるキャンペーンも実施。「紅の砂漠」公式Xアカウントをフォローのうえ、キャンペーン告知ポストをリポストすることで応募できる。応募期間は9月3日23時59分まで。

