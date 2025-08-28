カラバオカップ2回戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッドはリーグ2（実質4部）のグリムスビー・タウンと対戦。2-2からのPK戦の末に敗れてしまった。



カメルーン代表GKアンドレ・オナナはこの試合で先発に復帰したが、またしても低調なパフォーマンスで批判を浴びているようだ。元マンUのFWであるルイ・サハ氏は『ITV』にて、「またひどいミスを犯した」と指摘した。



「（マンUの守備は）めちゃくちゃで、酷いものだ。あのミスはグリムスビーに罰せられた。彼らは本当によくやったよ。称賛されるべきだ。オナナがまた酷いミスを犯したから、前半は負けてしまった」





グリムスビーの2点目のゴールはクロスからのものだったが、オナナはクロスに対し飛び出したにもかかわらず、ボールに触れずこぼしてしまう。そこを詰められた形で、明らかにオナナのミスだった。「あれは許されない。どうして出ているのか不明だし、ボールに触れてもいないし、目もボールを見ていない」「ミスが多すぎる。あれはマンチェスター・ユナイテッドじゃない。彼もそれを分かっていると思う」現在、プレミアリーグでの先発はアルタイ・バユンドゥルに譲っており、アントワープから新GKセネ・ラメンズの獲得が近いといわれている状況。昨晩の先発はオナナにとっては名誉回復のチャンスだったが、良いところを見せられず、自身をより困難な状況に置いてしまったかもしれない。