電話の受話器のように使えるハンドセット
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」「400-HS054（4極ミニプラグ）」と専用スタンド「400-HS-STN2」を発売した。
■頭に装着しない快適スタイル
一般的なヘッドセットが苦手な方にぴったりの受話器型デザイン。髪型を崩さず、長時間の使用でも頭や耳に負担がかからない。自然に手になじむ形状で、電話感覚の安心した通話体験を実現する。
■つなぐだけで使えるハンドセット
パソコンのUSBポート（A または C）に差し込むだけで、すぐに使えるUSBハンドセットが新登場。面倒なドライバのダウンロードは不要で、OS標準のドライバで即利用できる。
■軽量・薄型で持ち運びも便利
本体は薄型かつ軽量設計。コンパクトながら約1.2mの長いケーブルを備えているため、作業スペースに余裕を持って設置可能だ。
■手元で簡単に操作できる安心設計
受話器のサイドには、マイクミュートボタン（400-HS053Uのみ）とボリュームコントロールを搭載。手元で素早く調整できるので、突然の環境音にも即対応できる。
■専用スタンドでハンドセットの定位置をつくる
■Teams・Zoomに完全対応
Microsoft TeamsやZoomといった主要なオンライン会議ツールに対応。すぐに会議に参加できる安心感に加え、マイクやスピーカーの位置も自由に調整できる。
■電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」
■電話の受話器のように使えるハンドセット「400-HS053U（USB接続）」
