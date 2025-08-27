私を“カモ”扱い？昔からの友人からのしつこい保険勧誘にショック…【ママリ】

学生時代の友人が勧誘…

学生時代の友達が生保レディーをしてるみたいで

去年、遠回しに勧誘されましたが断りました。

仲良い友人だったので、まさか勧誘されるとは思ってなくてショックでした。



そして今日このようにLINEが来ました。

そろそろ保険の話がしたいなと思って。そして〇にとっていい話だから！他の友達も他の保険に入ってるけど聞いてくれて、役に立ったって言って貰えた。保険に入るか入らないかではなく絶対に役に立つ話だから聞いて欲しいと。



去年出産してから間も無くに会いたいって久しぶりに連絡くれてまさかの保険の話でショックでした。保険関係の連絡しかされなくなりました。



断った方いいですよね。また断ったら裏垢とかで書かれそうで💦

なんて断ればいいか悩んでて…皆さんのお力をいただきたいです。私は子供の保育園探しで忙しいで遠そうと思ってますがどうでしょう… 出典：

qa.mamari.jp

知り合いから何かの誘いを受けることもありますよね。この記事では、学生時代の友人から保険に勧誘されたという投稿を紹介します。去年、友人から保険の勧誘をされ、一度は断ったという投稿者さん。出産のお祝いで連絡をくれたわけではなく、保険を勧める内容にショックを受けたと言いますが、再び連絡がやってきて…。

保険の勧誘をされると、グッと身構えてしまうこともありますよね。学生時代の友人から久しぶりに連絡が来てうれしかった投稿者さんですが、保険の話だと分かりショックを受けたようです。



お仕事の顧客としてではなく素直に友人としての関係でいたいという気持ちも分かります。友人だからこそ、断るのが難しいですね。

保険の勧誘についてさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

当たり障りなく断るには？

ほかの保険に入ってるから大丈夫！と断りました😂 出典：

qa.mamari.jp

｢保険の事全く分からないし、全て夫に任せちゃってるからごめんね～😖🙏｣って私なら言っちゃいます😅 出典：

qa.mamari.jp

主人の親戚に生保レディの方がいて、その方に全部お願いしてるからお役に立てそうになくて💦ごめんねー😭 出典：

qa.mamari.jp

友人との関係をこじらせないようにどうにかして断りたいと考えるお悩みに対し、当たり障りのない断り方のアドバイスを多数いただきました。



既に保険に入っていることや自分に決定権がないなど、どうしようもできないという状況を説明して諦めてもらうのもいいかもしれませんね。

一度話を聞くのもアリ？

その友達をかばうわけでも、生保レディをしてるわけでもないですが…

保険て大切な友達にこそ備えてほしいものです。 出典：

qa.mamari.jp

役に立つ話かどうかは聞いてみないと分からない 出典：

qa.mamari.jp

今よりよくなるなら教えてもらったら有益ですし、むしろ友人の方が他人の営業より中立なアドバイスもらえるのでは？ 出典：

qa.mamari.jp

また、保険に対して過剰に警戒しすぎているのかも、という意見も中には見られました。保険は備えておく分には何かあったときに安心ですよね。友人も本当に投稿者さんのためを思って連絡をくれた可能性もあるので、勧めてくれたものが本当にいい物なのか一度見極めてみるのもいいかもしれません。



受け取り方は人それぞれ、自分の負担にならない選択をしてください。

