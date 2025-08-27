「自分は陽キャだと思う」中学生では過半数→高校生では4割に届かず 3年間でなにが…自称「陰キャ」が増加
ソニー生命はこのほど、全国の中高生1000人を対象に実施した「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」の集計結果を公開。自身のキャラクターについて「陽キャ」「陰キャ」のどちらにあてはまるか聞いた調査では、中学生は「陽キャ」が多数派だったが、高校生は「陰キャ」が多数派となった。
【調査結果】自分は陽キャ？ 陰キャ？ 中学→高校で全く違う結果に
“陽キャだと思う派”（「非常に」「どちらかといえば」の合計、以下同様）は、中学生では52.5%と半数以上だったが、高校生では37.6%まで減少。自身を「陰キャ」だと認識している人が半数以上となった。
男女・学校別にみると、“陽キャだと思う派”は男子中学生で63.0%、女子中学生で42.0%、男子高校生で41.5%、女子高校生で33.8%という結果になり、「陽キャ」が多数派となったのは男子中学生だけだった。
なお、同調査は全国の中学生200人（男女各100人）および、高校生800人（男女各400人）を対象に実施。調査期間は6月6～16日だった。（ソニー生命調べ）
