¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ë¡©¡×¼÷»Ê²°¤Ç¡ÖÁá¤¯ÄÙ¤ì¤Á¤Þ¤¨¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ëÉã¡ªÌ¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ï·³²¤Î¸½¼Â¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ª³°¤Ë½Ð¤ì¤Ð¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼!!¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¡©
¼÷»Ê²°¤Ç½çÈÖÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±É»Ò¡£¿Í¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ØÄÌ¤¹Å¹°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÍÁ³¡Ö½çÈÖ¤òÈ´¤«¤¹¤Ê¡¢Èó¾ï¼±¤À¤¾¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê½Ð¤¹¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤éÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Î¾ï¼±¤È¤Î¤º¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Å¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤¬Àµ¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Æ¡£¤½¤Î²¡¤·¤Ä¤±¤ò¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ëÌ¼¤ÎÊª¸ì¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¿Æ¤¬Ï·³²¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÀ¾Ìî¤ß¤ä»Ò¤µ¤ó(@miyakokko61)¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿(Á°ÊÔ)¡£
±É»Ò¤Ë¤Ï80Âå¤Ë¤Ê¤ëÎ¾¿Æ¤¬¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¼¤¬ÁãÎ©¤Ã¤ÆÉ×ÉØÆó¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶á½ê¤Ë½»¤à¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬ÈÑ¤ï¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸µ¶µ°÷¤À¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ì¤ÐÅ¹¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¸À¤¤¡¢°¤Ó¤ì¤Ê¤¤¡£Ì¼¤Î±É»Ò¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÏ·³²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÌ¼¡¢Èþºé¤¬µ¢¾Ê¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¤Ä¤ï¤ê¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èþºé¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¤Æ¼÷»Ê¤Î½ÐÁ°¤ò¼è¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤â¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤ª½Ë¤¤¤À¤«¤é¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ÷¤á¤¿È±¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÏ·³²¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë
À¾Ìî¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÏ·³²¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÃ´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢Ã¯¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¡ÖÏ·³²¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ØÏ·³²¡Ù¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Î¿È¶á¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§À¾Ìî¤ß¤ä»Ò(¡÷miyakokko61)
