¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×Á´9¼ï¤¬¡ÔÈ¾³Û¡Õ¤Ë¡ª¡¡»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç1860±ß¢ª930±ß¡ª¡¡ÇÛÃ£¤Ï500±ß°ú¤
¡¡ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖS¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¡×¤òºÇÂçÈ¾³Û¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò8·î25Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º4¡×¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¡Ö¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¡¦¥·¥å¥×¥ê¡¼¥à¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ú¡¼¥Ë¥ç¥Á¥ê¥µ¥ë¥µ¡×¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó¡×¡Ö¥¢¥¹¥Ñ¥é¥Ù¡¼¥³¡¼¥ó¡×¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥ª¥ê¡¼¥Ö¡×¡Ö¥Ä¥Ê¥Þ¥¤¥ë¥É¡×¤Î9¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê1860±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤ÇÈ¾³Û¤Î930±ß¡¢ÇÛÃ£¤Ç500±ß°ú¤¤Î1360±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡S¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤Ï¡¢Ä¾·ÂÌó20¥»¥ó¥Á¤Î1¡Á2¿ÍÁ°¡£À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£