指原莉乃がプロデュースする、アイドルグループの＝LOVE（イコールラブ）の公式Instagramが更新。メンバーの佐々木舞香が亀梨和也との“体幹チャレンジ”動画を披露した。

【動画】亀梨和也と一緒に「超特急逃走中」に合わせて“体幹チャレンジ”するイコラブ佐々木舞香

■『Mステ』に出演したイコラブ佐々木舞香と亀梨和也がダンスコラボ

8月22日に放送された『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演したイコラブと亀梨和也。＝LOVEは「とくべチュ、して」と「内緒バナシ」の２曲を披露。亀梨はソロで出演し「The truth」を歌唱した。

本投稿は、『Mステ』に出演したふたりがダンスコラボ。佐々木は、亀梨和也さんと体幹チャレンジを撮影させていただきました ありがとうございました」と綴り、イコラブの楽曲「超特急逃走中」に合わせてダンスを披露している動画を公開した。「超特急逃走中」は、イコラブの18thシングル「とくべチュ、して／恋人以上、好き未満」にカップリング曲として収録されている。Aメロ部分で身体をかがませながら、両手を左右に振る振り付けが“体幹チャレンジ”としてSNSでバズり中。

両手で電車の動きを表す振りからスタートし、身体をかがませて上半身をブレさせずに両手を左右にテンポよく振っていく。最後はふたりとも両手を前に差し出し、佐々木は笑顔で、亀梨はウインク＆舌ペロポーズで決めた。

息の合ったダンスコラボに、SNSでは「亀梨くん舞香ちゃんいいね」「美男美女すぎ」「2人とも美しすぎ」「最強のアイドルのおふたり！」「プロふたりかわいいい」「亀梨くんめちゃくちゃかっこいい」「亀ちゃんの色気が爆発してる」と絶賛する声が集まっている。