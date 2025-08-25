8月24日までに、辻希美がブログを更新。“18歳差”の長女・希空と次女の写真や、三男の成長を感じる姿を公開した。

【写真】自転車を前にピースする三男の写真も

8月8日に家族に見守られながら無事に第5子となる女の子を出産し、母子共に健康であることをSNSなどを通じて発表した辻。

8月23日の投稿では、「希空は夢空を時間さえあれば 抱っこしてる」「そしてミルク をあげて ゲップまで完璧です」と、長女が次女のお世話をしている姿を披露。さらに、そんな2人のそばに愛犬が寄り添っている様子も公開し、「クックも必ずと言っていいほど 近くに居る」「尊いなぁ…」と綴った。

また、8月24日にもブログを更新した辻は、「こあが大きくなり前の自転車 が 小さくなったのでパパと新車 を買いに 行って来たよー」と6歳の三男について明かすと、「20インチの自転車になりました」「ちょっと練習して汗だくに」「なんだか本当に成長を感じます」と新しい自転車と三男の写真を掲載していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦太陽と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、このたび誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより