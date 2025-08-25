ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È»î¤ß¡É¤¬¡Ö¤¤¤Ä°ÊÍè¤À¤í¤¦¡×¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2Ï¢ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥é¥¦¥ó¥É
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ß¤»¤¿¡È»î¤ß¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë9ÈÖ¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÂçÃ«¤¬Âè4ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤éÂçÃ«¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â¶õ¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê»°ÎÝ¼ê¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÍ··â¼ê¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¼é¤ë¤Ê¤É¡ÈÂçÃ«¥·¥Õ¥È¡É¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼ó°Ì¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÊÂ¤ÖÂç°ìÈÖ¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ï¢ÇÔÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«¤â¤Ê¤ó¤È¤«½ÐÎÝ¤·¤Æ¾¡µ¡¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£½ÉÅ¨¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î3ÀïÌÜ¡£ÂçÃ«¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤âÂè3ÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Ï»Íµå¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÃæÈô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î°Õ¿Þ¤ËSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤¤¤Ä°ÊÍè¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ä¤Ê¤²¤ò¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¾¡×¡ÖÄ´»Ò°¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿´ÇÛ¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë