¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤ß¤Î¥¤¥±¥á¥óÇúÃÂ¡ÄÇöÌÓ¡õÈ©¹Ó¤ì¤ÎÃËÀ¤¬·ãÊÑ¡¢¥á¥¤¥¯¤È¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÈÊÌ¿Í³Ê¡É¡ÖµÕ¤ËÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×
¡¡19ºÐ¤Îº¢¤«¤éÈ©¹Ó¤ì¤äÇöÌÓ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿À¾Â¼·òÂÀ¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤È¥¦¥£¥Ã¥°¤ÇÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤ë»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬¡¢¡ÖÂçÊÑ¿È¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤ß¤Î¥¤¥±¥á¥óÇúÃÂ¡×¡ÖËè²óËè²óÁÇÅ¨¤¹¤®¤ÆÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¡×¡Ö¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï800Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥íµé¤Î¥á¥¤¥¯µ»½Ñ¤Ï¡¢YouTubeÆ°²è¤Ê¤É¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¤âÁý¤¨¡¢¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢º£¤ÎÉ÷Ä¬¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÛµÈÂôÎ¼¤äBTS¡¦V¤Ë»÷¤Æ¤ë¤ÎÀ¼¤â¡Ä¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡ª¥á¥¤¥¯¤È¥¦¥£¥Ã¥°¤ÇÀéÊÑËü²½¤ÎÀ¾Â¼¤µ¤ó
¢¡¡È¥á¥¤¥¯¡á½÷À¤Î¤â¤Î¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»þÂå¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È
¡½¡½19ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥á¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅö»þ¤ÏÈ©¹Ó¤ì¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ±£¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤ËÇöÌÓ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÓÎÌ¤ÎÂ¿¤¤Í§¿Í¤¬¥¦¥£¥Ã¥°¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡ØÇöÌÓ¤â¤³¤ì¤Ç±£¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È»×¤¤¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤â¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½À¾Â¼¤µ¤óÎ®¤Î»°¼ï¤Î¿À´ï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÍè¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ëÈ©¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç»ö¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¥á¥¤¥¯¤¬À®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤è¤¯»È¤¦¤Î¤¬¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¡¢Perfect Diary¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤Î¿§Ì£¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿À´ï¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£È±¤Î¿§¤«¤éÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤äTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶áÇ¯¤Ï¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤âÁý¤¨¡¢¥á¥ó¥º¥³¥¹¥á¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÃËÀ¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÎÉ¤¤Î®¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ø¥á¥¤¥¯¡á½÷À¤Î¤â¤Î¡Ù¤È¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃËÀÍÑ¤Î¥³¥¹¥á¤âÁý¤¨¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¤âÇ¯Îð¤â¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸Ä¿Í¤¬ÀµÅö¤Ê¤é¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤Ç¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡µ¤Ê¬¤äTPO¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤¬¥á¥¤¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ö¡ÈÊÑ¿È¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡×
¡½¡½ °ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÏÀ°·Á¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ°·Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥á¥¤¥¯¡×¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀ°·Á¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¼«Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸Ä¿Í¤¬Áª¤Ù¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁªÂò¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢À°·Á¤È°ã¤¤¡¢µ¤Ê¬¤äÌÜÅª¡¢TPO¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÈÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÅÙ¹ç¤¤¤ò¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÆü¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¼«Í³¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¯ºÑ¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½SNS¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¸å¤Î»Ñ¤Ë¡Ö»°±ºæÆÊ¿¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖµÈÂôÎ¼¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÜÅö¤Ë¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ØÊÑ¿È¸å¡Ù¤ÎÏÃ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤ÎÁÇºà¡ÊÁÇ´é¡Ë¤«¤é¤½¤³¤Þ¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ°²è¤ò´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½À¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤òSNS¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥á¥¤¥¯¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢³°½Ð¤¹¤ë»þ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊÈ©¤Ç¡Ä¡Ù¡Ø¤³¤ó¤ÊÈ±¤Ç¡Ä¡Ù¤È½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¶ìÄË¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ØÊÑ¿È¡Ù¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÌ¿Í³Ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡ÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤«¤é¤Î´ò¤·¤¤À¼¤â¡¢¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â
¡½¡½Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡Ù¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çÉØ¤ÎÊý¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÅÙ¡¹¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÊÌ¤â°ã¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤äÍ§Ã£¤ÎÎ¾¿Æ¤¯¤é¤¤¤·¤«ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ø»º¸å¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¤òµ×¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½µÕ¤Ë¿Éíå¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ï¡©
¡Ö¤Ê¤«¤Ë¤Ï¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æß´¶¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¤½¤·¤¿¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ø¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢²áÅÙ¤ÊÈðëîÃæ½ý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥Ï¥²¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ø¤ªÁ°¤â¤¤¤Ä¤«¥Ï¥²¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤¾¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹¶·âÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤ËÁ÷¤ë¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤ï¤º¡¢ÆÈ¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
