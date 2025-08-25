地元のリンクで躍動だ。フィギュアスケートの東京夏季大会２日目（２４日、ダイドードリンコアイスアリーナ）、ジュニア女子のフリーが行われ、島田麻央（１６＝木下グループ）は１４５・１５点をマーク。合計２１５・５９点で優勝した。

冒頭の４回転トーループは着氷がやや乱れたものの、２本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）をきっちり降りると、その後のジャンプも成功させた。貫禄の演技を披露した島田は「ミスを４回転だけに抑えられたのは良かった」と安堵の表情を浮かべた。

約１か月半前に右足の裏を痛めたが、現在は復調の兆しが見えている。国際大会初戦となるジュニアグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦タイ大会（９月９〜１３日）に向けて休養する選択肢もあった中、生まれ故郷・東京で開催される試合への出場を熱望。医師からもゴーサインをもらった上でリンクに立った。

今大会の会場はかつての島田にとって慣れ親しんだリンク。最後に大会で滑ったのは、木下アカデミー（京都・宇治）移籍前の２０１９年全日本ノービス選手権Ｂクラスだったという。フィギュア関係者は「今後の試合に向けてという部分もあると思うが、やっぱり地元のリンクで滑りたいという思いがあったみたい」と明かした。

２３日のショートプログラム（ＳＰ）後には「着いた瞬間に『ここでいっぱい試合をやってたんだな』という感じになった」としみじみ語っていた島田。直近の目標に掲げるジュニアＧＰファイナル（１２月、愛知・名古屋）出場へ「ＳＰの取りこぼしや４回転、トリプルアクセルの精度を上げて、タイではもっと良い演技ができるようにしたい」と高みを見据えた。