新たなシーンを追加、物語性を強化！マジックキングダム・パーク｢ビッグサンダー・マウンテン｣リニューアル
フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド／マジックキングダム・パークにあるアトラクション「ビッグサンダー・マウンテン」
2026年に新たなシーンが追加され、物語性が強化されリニューアルオープンします☆
リニューアルオープン：2026年予定
フロンティアランドを駆け抜ける爽快なコースターが2026年、新たなシーンが追加され、物語性が強化されます。
「鉱夫の洞窟」や、
リン光を放つ泉が美しい「虹の洞窟」といった新エリアが登場！
また、創設者である「バーナバス・T・ブリオン」の物語がより深く描かれ、山の黄金をめぐる自然と人間の壮大な戦いを体験できます。
マジックキングダム・パーク｢ビッグサンダー・マウンテン｣は2026年リニューアル予定です。
