新たなシーンを追加、物語性を強化！マジックキングダム・パーク｢ビッグサンダー・マウンテン｣リニューアル

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド／マジックキングダム・パークにあるアトラクション「ビッグサンダー・マウンテン」

2026年に新たなシーンが追加され、物語性が強化されリニューアルオープンします☆

 

マジックキングダム・パーク｢ビッグサンダー・マウンテン｣リニューアル

 

 

リニューアルオープン：2026年予定

 

 

フロンティアランドを駆け抜ける爽快なコースターが2026年、新たなシーンが追加され、物語性が強化されます。

 

 

「鉱夫の洞窟」や、

 

 

リン光を放つ泉が美しい「虹の洞窟」といった新エリアが登場！

 

 

また、創設者である「バーナバス・T・ブリオン」の物語がより深く描かれ、山の黄金をめぐる自然と人間の壮大な戦いを体験できます。

 

マジックキングダム・パーク｢ビッグサンダー・マウンテン｣は2026年リニューアル予定です。

 

 

