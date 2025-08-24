ÆÊÌÚ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼3Áª¡ª¡¡»³¤ò³«º¦¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥Ö¥É¥¦Èª¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
ºòº£¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤Î¡ÒÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¡Ó¡£¤½¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ï¤Ê¤Ë¤»¹ñÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®Î¹¹Ô´¶³Ð¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¯¹¤¬¤ëÈª¤ÎÄ¯Ë¾¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó¤òÌ£¤ï¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥ï¥¤¥ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤«¤é¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ø¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ù¡÷ÆÊÌÚ
¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ÏµÞ¼ÐÌÌ¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¡£¸«³Ø¤ÏÊ¿¶Ñ¼ÐÅÙ38ÅÙ¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÈª¤ò¸«¾å¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤ÎÀ¸ÅÌÃ£¤Î¤¿¤á¤Ë»³¤ò³«º¦¤·¤Æ¥Ö¥É¥¦Èª¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¾ã³²¼Ô»Ù±ç»ÜÀß¡Ø¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤Î¼«Î©¤Î¤¿¤á¤Ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£
¾úÂ¤»ÜÀß¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÌîÀ¸¹ÚÊì¤Ç¾ú¤¹¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¡¢½Åµ¡¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¦Èª»Å»ö¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ó¥¯¤ÎÉ½ÌÌ¤¬ÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥¤¥º»ÅÎ©¤Æ¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤â³Ú¤·¤¤¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËÎäµÑ¿å¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤«¡£¡Ø¤³¤³¤í¤ß³Ø±à¡Ù¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡¢µ¡³£¤Ç¤ä¤ë¸¡ÉÊ¤ò¡¢¿ÍÎÏ¤ÇÀµ³Î¤Ë¤³¤Ê¤¹À¨¤¤Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«³Ø¼Ô¤Ï¡Ö¤Ø¤§¡Á¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¥«¡¼¥ô¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ÎÉã¡¦½¤Æ»»Î¥É¥ó¡¦¥Ú¥ê¥Ë¥è¥ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿»í¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤â¤³¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î´¶À¤¬³À´Ö¤ß¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥³¥ë¥¯¤Ï¤Ê¤¼¥¥Î¥³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ææ²ò¤¡£¼ÂºÝ¤ÎÂÇÀòµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ²òÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤À¤¬¡¢ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ê¤É40Ê¬¤Û¤É¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¸å¤Ï¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤ä»î°û¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÖÅ¬ÃÏÅ¬ÉÊ¼ï¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢µ¤¸õÉ÷ÅÚ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀºî¶È¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢Áª²Ì¤â¤Ò¤ÈË¼¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¼êºî¶È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡Ø¥³¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÆÊÌÚ¸©ÂÍø»ÔÅÄÅçÄ®611
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0284-42-1194
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï¡Ú¥·¥ç¥Ã¥×¡Û10»þ¡Á18»þ¡¢¡Ú¥«¥Õ¥§¡Û11»þ¡Á16»þ¡Ê15»þÈ¾LO¡Ë¡¢ÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¤Ï¡Á17»þ¡Ê16»þLO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡Ï¡Ú¥·¥ç¥Ã¥×¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢11·î¤Î¼ý³Ïº×Á°Æü¡¢1·îÂè3·î¡Á¶â¡¢¡Ú¥«¥Õ¥§¡Û¼ý³Ïº×Á°Æü¤ÈÅöÆü
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRÎ¾ÌÓÀþÂÍø±Ø¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþÂÍø»Ô±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤ÇÌó18Ê¬
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¸«³Ø¡¿10»þÈ¾¡¢13»þ¡¢15»þ¡§500±ß¢¨10Ì¾°Ê¾å¤ÏÍ×Í½Ìó¡£Â¾¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÉÕ¤¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¤ä¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Î¤ß¤ÎÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¡£¾ÜºÙ¤Ïhp¤ò»²¾È¡£
¡ÎHP¡Ïhttps://cocowine.com/
¸¤Ï¢¤ì¤â¥¦¥§¥ë¥«¥à¡¢Èª¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Æ¥é¥¹¤â²÷Å¬¡ª¡ØÆá¿Ü661¥ï¥¤¥ó¥Ò¥ë¥º¡Ù¡÷ÆÊÌÚ
¹ÌºîÊü´þÃÏ¤äÊÌÁñÀ×ÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥ï¥¤¥óÍÑ¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤ò»Ï¤á¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤À¡£Æá¿ÜÏ¢»³¤ÎÅìÆî¡¢É¸¹âÌó550m¤È¤¤¤¦À¶¡¹¤·¤¤µ¤¸õ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÁíÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó91ha¡£¤Ê¤ó¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÌó20ÇÜ¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤æ¤¨¡¢¤Þ¤À´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»¶ºöÏ©¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¼þÊÕ¤ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Èª¤Ê¤É¤ò¼«Í³»¶ºö¤Ç¤¤ë¡£
¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥°¥ê¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Èª¤ò¸«À²¤é¤¹³«ÊüÅª¤Ê¾ì½ê¡£¿Å¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌþ¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥ï¥¤¥ó¤âÂ¿¤¯Â·¤¦¡£¥Ö¥É¥¦¤ÈÂ¾¤Î²Ì¼Â¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¡£
¼«Ëý¤Ï¼«¼ÒÇÀ±à¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥Ö¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤¿ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡ÖMIZUKI¡×¡£¥á¥ë¥í¡¼¤ÈÌîÉòÆº¤ò¸òÇÛ¤µ¤»¤¿¿·ÉÊ¼ï¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¼«¼ÒÇÀ±à¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼100¡ó¤È¤¤¤¦ËÜ³Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥ï¥¤¥ó¡Ö´äºÂ¡×¤ò»Ï¤á¡¢Ìó20¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
±ü¤Î»î°û¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥°¥é¥¹¤Ë¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤¤¤À¤é¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ï»ý¤Á½Ð¤·OK¤È¤«¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥Ç¥Ã¥Á°¤Ë¹¤¬¤ë¥Ö¥É¥¦Èª¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤Î¤â¥ª¥Ä¤Êµ¤Ê¬¤À¡£
Å¹Ä¹¡§¾¾ËÜ½à¿Í¤µ¤ó¡ÖÊìÂÎ¤ÏÆá¿Ü¤Ç¤â¤¦¤¹¤°100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¡£Æá¿Ü¤Î·Ê´Ñ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥É¥¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤ÊÆá¿Ü¤Îµ¤¸õ¤Ç¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ö¥É¥¦¤ä²Ì¼Â¤ò°é¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØÆá¿Ü661¥ï¥¤¥ó¥Ò¥ë¥º¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü·´Æá¿ÜÄ®¹âµ×Êº»ú³¤Æ»²¼4515-13
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0287-73-0661
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï¡Ú¥·¥ç¥Ã¥×¡Û10»þ¡Á17»þ¢¨¥Ï¥¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¢¤ê¡¢¡Ú¥°¥ê¥ë¡Û11»þ¡Á15»þ¡Ê14»þÈ¾LO¡Ë¢¨Ê¿Æü¤Ï»öÁ°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»É¬¿Ü
¡ÎµÙÆü¡ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢Åßµ¨¤ÏÉÔÄêµÙ¤¢¤ê
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRÅìËÌËÜÀþ¹õ°ë±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤ÇÌó20Ê¬
¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡¿¤Ê¤·¡¢¼«Í³»¶ºö²ÄÇ½¡£¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¿1100±ß¡£¾ÜºÙ¤Ïhp¤ò»²¾È¡£
¡ÎHP¡Ïhttps://www.nasu661winehills.net/
¿Æ»Ò¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¡ØCfa Backyard Winery¡Ù
¶¹¤¤Æþ¸ý¤òÆþ¤ë¤È¡¢·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷À¤À¡£¤³¤³¤ÏÂÍø»Ô¤Ç75Ç¯Â³¤¯À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Î²ñ¼Ò¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡£²È¶È¤ÎËµ¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤ÎÁý»Ò·É¸ø¤µ¤ó¤ÈÄ¹½÷¤Î½Õ¹á¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ë¼¡½÷¡¦ÏÂ¹á¤µ¤ó¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥¤¥ó¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¹Ã½£¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ù¡¼¥ê¡¼A¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÉÊ¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤Î2¼ï¤Ï¤Þ¤ÀºÇ¹âÊö¤¬¤É¤³¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¾úÂ¤²È¤Ç¤¢¤ë½Õ¹á¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÏÃ¤Ë±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢ÉÊ¼ï¤ÎÏÈ¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢POP¤Ê¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤éÁÛÁü¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡ØCfa Backyard Winery¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÆÊÌÚ¸©ÂÍø»ÔÅçÅÄÄ®607¡Ý1
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0284-72-4047
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï10»þ¡Á17»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÅÚ¡¦Æü¡¦½Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅìÉð°ËÀªºêÀþÊ¡µï±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¢ÅìÉð°ËÀªºêÀþÂÍø»Ô±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼ÍøÍÑ¤ÇÌó10Ê¬
¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§10»þ¡Á16»þ¡¢4¼ï1000±ß¢¨Äê°÷4Ì¾ÄøÅÙ¡£¾ÜºÙ¤Ïhp¤ò»²¾È¡£
¡ÎHP¡Ïhttps://www.winemaker.jp/
»£±Æ¡¿³ÄÍÎ´¡¢¼èºà¡¿²¬ËÜ¥¸¥å¥ó
¢¨2025Ç¯7·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡È¥ï¥¤¥ó¤Î³ÑÂÇ¤Á¡É¤¬¿Íµ¤¡¡µ¤·Ú¤Ë¡Ö°û¤á¤ÆÇã¤¨¤ë¡×¥ª¥¹¥¹¥á6¸®¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È°û¤á¤ÆÇã¤¨¤ë¡É¸ÄÀÇÉÅ¹¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£