¡Ö¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿ºâÃÄ¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢Ìó948Ëü±ß¤Î´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Á¤Ë¾Ã¤¨¤ë
¡Ö¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿ºâÃÄ¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¡¢Ìó5Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Á¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£¡ØTelegraph¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºâÃÄ¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤ËÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò³èµ¤¤Å¤±¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç´óÉÕ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£47,715¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó948Ëü±ß¡Ë¤ò½¸¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¥É¥á¥¤¥ódiogojotafoundation.org¤Ë¤Ï¶õÇò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFC¡¢¥æ¥Ë¥»¥Õ¡¢¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎNGO¤Î¥í¥´¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±»æ¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î3¼Ò¤ÏºâÃÄ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎºâÃÄ¤Ï°Å¹æÄÌ²ß¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤Î¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤â²ø¤·¤«¤Ã¤¿¤È¡ØDaily Mail¡Ù¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖNOWPayments¤òÄÌ¤¸¤ÆUSDT¡¢ETH¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î°Å¹æÄÌ²ß¤Ç°ÂÁ´¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ç¤¤ë¡×¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢NOWPayments¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥±¥¤¥È¡¦¥ê¥Õ¥·¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢¤³¤ÎºâÃÄ¤Î¤¿¤á¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë»ÙÊ§¤¤¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¯¤·¤ÆÌ¿¤ò¼º¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¥À¥·¤Ë¶â¤òñÙ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢¡ØDaily Mail¡Ù¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤ÎºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ç¥¿¤Î»à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤Éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¿¿Áê¤Î²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£