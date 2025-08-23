本島行きの飛行機が相次ぎ完売

決勝戦を前に異例の熱気だ。第107回全国高校野球選手権大会は23日、日大三（西東京）と沖縄尚学が決勝戦を戦う。沖縄から本島への便は軒並み満席に。台湾経由の便すら満席。「台湾経由とかもしてるらしくて沖縄脱出ゲームになってる草」と話題になっている。

21日の準決勝で山梨学院を撃破し、沖縄県勢としては2010年の興南以来15年ぶりに夏の決勝へコマを進めた。沖縄から本州に渡る航空便は多くで満席となっており、X（旧ツイッター）では「#今日は沖縄から出られません」のハッシュタグが投稿される事態となっている。

日本トランスオーシャン航空は同日夕方、増便を決定していた。学校側は約3000枚のチケットを用意していたが、それを上回り、4000人以上から連絡が来て、教員からは「増便していただいたのはありがたいけど、チケットの用意が足りなくて。断るのが大変でした」といった声も漏れていた。

異常事態はSNSでも話題に。「飛行機増便したり全部満席で脱出ゲームになってたww」「とんでもない」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）