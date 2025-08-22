小さな「新・DELICA」初公開！ 2年半ぶりに全面刷新！ 三菱「デリカミニ」何が変わった？ より“らしさ”が濃くなった！
2025年8月22日に三菱は新型「デリカミニ」の先行予約を開始しました。
初代デリカミニはそのデザインや、ネーミングで話題となりました。
今回の2代目となる新型デリカミニにはどのような特徴があるのでしょうか。
ついに、モデルチェンジした第2世代の「デリカミニ」が登場しました。
デリカミニをひことで言い表せば、クロスオーバーSUVスタイルのスーパーハイトワゴン軽自動車。
背が高くスライドドアを組み合わせた実用性の高さと、遊び心あふれるアクティブなスタイリングとしているのが特徴です。
ここでは、そんなデリカミニに関して「従来モデルから変わっている部分」や「注目ポイント」をお伝えしていきましょう。
まず伝えるべきは、スタイリングはキープコンセプトで「デリカミニらしさを失っていない」かつ「ひとめでデリカミニだとわかる」ということでしょう。
今回のフルモデルチェンジはプラットフォームやフロア構造を従来モデルから受け継ぐものですが、部品単位でいえばエクステリアはすべて刷新。
しかしながら見るからにデリカミニだとわかるデザインなのだから安心です。
基本的なパッケージングは従来モデル同様ですが、ひとつだけ大きな変更点があります。
それはフロントウインドウ。従来モデルに対して上端の位置が10cm前進（ルーフ先端が前へ10cm延長されている）し、その結果としてより角度が立つようになりました。
目的はふたつあり、ひとつは「車内空間に広がりを持たせる」こと。もうひとつは「前方の視認性を向上すること」です。
インテリアにおけるトピックはまず、兄弟車である「eKスペース」とはダッシュボードの形状が異なる専用設計となっていること。
日産の兄弟車である「ルークス」もダッシュボードはeKスペースと共用なので、デリカミニだけが専用のダッシュボードなのです。
ダッシュボードの基本的なレイアウトは共通ですが、左右まできっちり水平基調（eKスペースやルークスは左右が持ち上がっている）としているのがまず独自。
そして、助手席前は「DELICA」のロゴを彫るとともにトレーとし、かつてのクロスカントリー4WDをイメージさせるグリップ形状になっているのが特徴です。
そしてセンターパネル（これもデリカミニ専用設計！）をみると、「デリカ」や「アウトランダー」など三菱のSUVと共通イメージのダイヤル式ドライブモードセレクターが備わっているのも新型のポイントといえるでしょう。
モードは「ノーマル」「エコ」「パワー」「スノー」そしてオフローダーを感じさせる「グラベル」の5つが用意されており、大きなダイヤルだから操作性も抜群。こういうアイテムが「三菱のSUV」という特別感を高めると感じるのは筆者だけではないでしょう。
運転席に座ると、ハンドルが近くなったと感じる人もいるかもしれません。
ハンドルの位置が従来モデルに対して後方（ドライバー側）に移動しているからですが、三菱によるとその理由は「運転姿勢を最適化し、適切にカバーできる体型の範囲を拡大するため」とのこと。
背の低い人に対する運転しやすさは変わらず、より大型な人でもステアリングを操作しやすいというわけです。
運転ポジションといえば、デリカミニは競合ライバルよりも着座位置が高くてSUVのような見晴らしを実現しているのもアドバンテージのひとつ。これは従来モデルから受け継がれました。
シートの変更ポイントはふたつで、ひとつはフロントシートの形状変更。フルフラットして背もたれを後席座面をつなげる際に、段差が低減されました。つまり車中泊との親和性が高まったのです。
もうひとつは後席で、クッション（座面）を延長して座り心地をよくしたほか、サイドサポートをより立体的にして身体のホールド性が向上しました。特にロングドライブでの疲れが低減できることでしょう。
機能面に関しては、オプション設定となるナビ（インフォテイメントシステム）の刷新が見どころ。まずシステムがGoogleとなり、カーナビもおなじみの「Google Maps」です。
感覚としてはクルマにスマホが搭載されたと思えばいいでしょう。目的地設定もスイスイです。
またカメラ映像を合成して車両全方位を確認できるマルチアラウンドモニターも進化。
真上からでなく視点を変えつつ立体的にみられる「3Dアラウンドモニター」にアップグレードされたほか、ボンネット下やタイヤ切れ角も確認できる「フロントアンダーフロアビュー」も用意し、運転をサポートしてくれるのが心強いです。
気になるパワートレインは？ 「マイルドハイブリッド」廃止の理由は？
そして気になるパワートレイン。
エンジンはターボと自然吸気を設定して選べるのは従来通りですが、新型では従来モデルにあった「マイルドハイブリッド」は廃止されました。
しかし開発者によると「ハイブリッドは重量増となるしコストも上がる。エンジンの高効率化などによりハイブリッド無しでも従来同様の燃費を実現できている」といいます。
さて、そんなデリカミニをひとことでいえば「よりデリカミニ感が強調された」だと筆者は考えます。
ダイヤル式の走行モード切り替えはその最たる例で、今回のモデルチェンジでライバルにはない個性がしっかり強調されたのではないでしょうか。
ところで今回のモデルチェンジは初代デリカミニ誕生からわずか2年半ほどしか経っておらず、驚くほど早いタイミングと言えるでしょう。
その理由は初代デリカミニは実質的に「eKクロススペース」のマイナーチェンジ版だったからです。
eKクロススペースの登場が2020年春だったことを考えれば、5年が経過しているので順当なサイクルと言えるでしょう。
そして覚えておきたいのは、新しいデリカミニは史上初の「最初からデリカミニとして開発されたクルマ」だということ。
従来型はeKクロススペースをベースに開発されていたからです。
そんな背景を考えれば、新型になりデリカミニらしさがより濃くなったのも当然といえそうです。