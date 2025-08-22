完売、完売、また完売。J１岡山、開幕戦から全16試合連続でホームエリアがソールドアウト。すでに20万人以上を動員
またもソールドアウトだ。
今季にJ１初挑戦のファジアーノ岡山は、９月13日にJ１第29節で名古屋グランパスと本拠地のJFE晴れの国スタジアムで対戦する。
クラブは８月21日に、この名古屋戦について「ホームエリアのチケットは、先ほど完売いたしました（車いす席を除く）」と発表。「スタジアム当日券売場での販売は車椅子席のみとなり、ホームエリアのチケットの販売はございません」とのことだ。
クラブの公式Xでもリリースされ、「ご観戦をご希望いただいていた皆さまには、誠に申し訳ございません」とし、「開幕戦から全16試合連続でのホームエリア完売となります」と伝える。
26節終了時点で、岡山は10勝６分け10敗の戦績。勝点36で10位につける。ホームゲームはここまで14試合を開催。総動員数は20万4100人で、１試合平均は１万4579人だ。
次節の27節・湘南ベルマーレ戦もホーム開催で、こちらもホームエリアのチケットは完売済み。昇格１年目ながら逞しく戦い続けるチームを、熱心なファン・サポーターが力強く後押ししている。
