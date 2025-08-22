8月19日（日本時間）、ご訪問先のアメリカ・カリフォルニアから成田空港に帰国された三笠宮家の瑶子さま。11日（現地時間）に現地入りし、日本の芸術や文化を紹介するイベントなどを視察されたという。

「今回のアメリカ訪問は私的旅行に位置付けられ、瑶子さまは『BACK WALL PROJECT』というイベントに出席されたといいます。このアート企画は、発起人である瑶子さまと高級車や希少車を扱う日本のカーディーラー『ビンゴスポーツ』を運営する企業がコラボし、芸術文化の振興と社会貢献を目的に’23年に始動しました。今夏の展示では、能登半島地震で被災した九谷焼の伝統工芸士らの作品などが展示されたそうです」（皇室担当記者）

この他にも、ペブル・ビーチで開催されたクラシックカーのイベントや、世界最高峰の自動車の祭典とされる「ペブルビーチ・コンクール・デレガンス」などを視察されたという瑶子さま。

どれもモーターカーとの関わりが深いご活動だが、瑶子さまのモーターカーに注がれる情熱には並々ならぬものがあるという。

「瑶子さまは、父上の寛仁親王がお務めになっていた『東京モーターショー』の総裁を受け継ぎ、’23年に名称が変更された後継イベント『JAPAN MOBILITY SHOW』でも総裁に就任されています。昨年7月のスーパーフォーミュラ第4戦富士では、瑶子さまが賜杯を授けられる『第1回瑶子女王杯』が開催されたことも話題になりました。

サーキット内で記者会見に臨まれた瑶子さまは、“個人的な希望”として『より現場の近くにいて、サーキットの熱さであったり寒さをともに感じていたいと思っています』とお言葉を述べられていました。また、日ごろからネットでモータースポーツのニュースをチェックされるなど、情報収集にも余念がないそうです。今年の全日本スーパーフォーミュラ選手権でも大会特別名誉総裁に就任し、モーター業界に大きく貢献されています」（モーターショー関係者）

日々ご活動に邁進される瑶子さまだが、最近では“皇族らしからぬお振舞い”も波紋を呼んでいて……。

「瑶子さまは昨年8月にも『BACK WALL PROJECT』などのイベントを視察するため、渡米されています。現地ではフェラーリなどの高級車数台を背景に、瑶子さまがTシャツ、サングラス姿で記念撮影に臨まれていたそうです。イベントに協賛していた中国系アメリカ人の実業家がSNSに瑶子さまの写真をアップし、昨年末に複数メディアが取り上げていました。

いっぽう宮内庁は、瑶子さまがお召しになっていたTシャツに『ビンゴスポーツ』のロゴが入っていたことを問題視。瑶子さまはこのディーラーを運営する企業の社長やその家族とも懇意にされているそうですが、特定企業の“広告塔”ともみなされかねないお振舞いに、宮内庁から厳しく注意を受けられたそうです。

また、瑶子さまの報道を知った姉の彬子さまも『皇族としての自覚が足りない』と激怒し、瑶子さまにお叱りの言葉を伝えられたと聞きました」（宮内庁関係者）

こうした出来事があったことから、今夏の渡米については控えるよう進言する職員もいたという。しかし、瑶子さまは周囲の反対を押し切るかたちで渡米されたようだ。三笠宮家に近い人物は、こう語る。

「昨夏のアメリカ訪問で波紋を呼んでしまっただけに、今年は渡米に対して反対の意を示す側近もおりました。ですが、瑶子さまがお考えを改められることはなく、半ば強行突破のようなかたちで渡米されたと聞きました。

瑶子さまは『BACK WALL PROJECT』の一員として準備を進められてきたそうですから、ご参加を強く望まれていたものとお見受けします。とはいえ、アメリカでのご滞在日程には、皇室で大切な日として位置づけられる終戦記念日も含まれていました。それだけに側近たちも対応に苦慮し、職員が同行しないという異例の対応が取られたのです」

“我が道”を進まれる瑶子さまだが、そうした強い個性は外見でも発揮されていた。

「最近ではご公務に“金髪”で臨まれることも珍しくないのですが、とりわけ昨秋と今春の園遊会は和装で参加されたこともあり、見た目のインパクトが大きく注目を集めました。

昨秋の園遊会では明るく染めた髪をひとつにまとめ、両サイドに入ったピンク色のメッシュがアクセントに。薄紫色の着物で臨まれた今春の園遊会では、メッシュは入っていなかったものの明るい髪色はご健在でした。また、『第1回瑶子女王杯』でも明るい髪色で、真っ赤なセットアップをお召しに。両耳にはゴールドのピアス、左耳にも小さなピアスをお付けになっていました。

一部SNSやネットでは瑶子さまの個性的なヘアスタイルを“カッコいい”と称賛する声もありますが、“個”を重んじるような数々のお振舞いに心配の声も上がっています。三笠宮家では瑶子さまと彬子さまが母上の信子さまと対立関係にあるだけでなく、瑶子さまと彬子さまの姉妹間でも“すれ違い”が生じているといいます。もし、瑶子さまのお振舞いにストレス発散のような側面もおありだとすれば、何らかのトラブルなどに巻き込まれないよう願うばかりです」（前出・皇室担当記者）