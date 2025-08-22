グーグルは、「Googleフォト」において、編集内容を頼むだけで画像を編集できる新機能を追加した。この機能は米国のGoogle Pixel 10から先行して提供される。また、AI編集に関する透明性向上のため、GoogleフォトでC2PAコンテンツクレデンシャルがサポートされる。

GoogleフォトではGeminiの機能により、わずか数秒でのAI編集が可能になる。編集内容によって使用するツールをユーザーが選択する必要はなく、自由な対話形式での編集ができる。

「光の反射を除去して、写真を明るくして、空に雲を追加して」と頼んだ場合





たとえば「背景の車を消して」「この古い写真を復元して」といったリクエストで、Googleフォトがどんな編集を頼まれているのかを理解する。「反射を取り除いて、色あせた色を修正して」のように、1つのプロンプトで複数のリクエストをすることもできる。

「写真を復元して」と頼んだ場合





加えて、Pixel 10ではPixelカメラで作成された写真全体で、ネイティブのカメラアプリ内にC2PAコンテンツクレデンシャルを初めて実装する。これにより、画像がどのように作成されたかに関する透明性の向上につながり、IPTCメタデータやSynthIDのサポートに追加される形となる。

画像がどのように作成・編集されたのか確認できる

なお、Pixel 10で先行して利用可能になるC2PAコンテンツクレデンシャルは、今後数週間でAndroidおよびiOSのGoogleフォトに順次展開される。