◇パ・リーグ オリックス10―0日本ハム（2025年8月21日 エスコンF）

来たるべき時に打つ、それがオリックス・西川龍馬という男だ。2回に3点を先行し、なおも2死一、二塁。バーヘイゲンの初球149キロを一振りで仕留め、確信した。左足首の故障から復帰後初の一発となる右越え3ラン。19年6月23日広島戦の延長10回に9得点を挙げて以来、6年ぶりとなる1イニング8得点を演出した。

「昨日やられていたんで。今日はなんとかやり返したいと思っていた」。前日は復帰後2戦目で初適時打を記録も、1点を追う8回2死満塁で遊ゴロ。「ああいう場面で打つために戻ってきた。引きずってもしょうがない。次打てればいい」と誓っていたが、即座に有言実行した。

左足にはテーピングを施して出場するなど、まだ完治とはいかないが存在感は別格。そんな西川に導かれるように、チームは今季5度目の2桁得点を挙げた。きょう22日からは3ゲーム差で追いかけてくる4位・楽天との敵地3連戦が待つ。「ここで勝ち越すか、負け越すかで結構変わる。最低でも勝ち越して帰れるように」。背番号7が勝利に直結する一打を放つ。 （阪井 日向）