¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÏÈ¿·â¥à¡¼¥É¤Ë¿å¤òº¹¤¹ÁöÎÝ¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Òµð¿Í¤Ï15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ë3¡Ý8¤ÈÇÔ¤ì¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¡¢Ãù¶â¤â¾ÃÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ï4²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢5²ó¤ËÆÍÁ³¡¢Êø¤ì¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¼ºÅê¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¹ë²÷³Î¿®ÃÆ¡ª Åìµþ¥É¡¼¥àÁûÁ³¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÂè2¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯ÀèÆ¬¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È½¡Í¤Ëá¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ò