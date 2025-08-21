この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」の動画で、総合診療専門医の舛森悠医師が「不調の源〜橋本病とは〜」を解説した。



「なんとなく体がだるい」「気分が落ち込む」「物忘れが増えた」といった不調について、舛森医師は「もしかすると橋本病や甲状腺が原因である可能性がある」と指摘し、放置すると「ある日突然、命を脅かす状態になってしまうこともありえる」と述べた。



橋本病は、喉仏の下にある内分泌器官「甲状腺」に関わる自己免疫疾患である。甲状腺は体の代謝を司る甲状腺ホルモンを分泌し、舛森医師は「車でいえばアクセルの役割を担うホルモン」「元気ホルモン」と説明した。



「自分の免疫が間違って甲状腺を攻撃して壊してしまう」として、免疫を「普段はバイ菌から体を守ってくれる大切なガードマン」とたとえ、攻撃が続くと甲状腺ホルモンを十分に分泌できず、甲状腺機能低下症になると述べた。



また「日本人、とくに女性に多い」とし、30代から40代に多い傾向があると語った（頻度に関する具体的な数値は出典の明記が望ましい）。



・見過ごされがちな初期症状6つ



1. とにかくだるい

甲状腺ホルモンの減少で全身の代謝が落ち、元気が出にくくなる。患者の中には「寝ても寝ても疲れが取れなくて、朝起きるのが地獄のようにだるい」と訴える例がある。



2. 体重増加・むくみ（粘液水腫）

代謝が低下し、摂取したエネルギーが消費されにくく体に蓄えられやすくなる。「食事の量は変わらないのにここ1年で5 kgも太ってしまった」といった例や、「むくみ」が出ることがある。ダイエットをしても痩せにくい場合は、甲状腺の異常を疑う余地がある。



3. 異常な寒がり・乾燥肌

体温を上げにくくなり寒がりになる。皮膚の新陳代謝が落ち、汗や皮脂の分泌が低下して乾燥しやすくなる。「夏なのに年中肌が乾燥している」と感じる場合がある。



4. 髪が抜ける・髪質の変化

皮膚や爪、髪などは代謝が活発なため、低下が変化として現れやすい。「シャンプーのたびに髪がごっそり抜ける」「髪が薄く細くなってきた」といった悩みの背景に、甲状腺の不調がある可能性がある。



5. うつ病と類似する無気力

脳の働きが弱くなり、「今まで楽しかったことが全然楽しいと感じない」「何をするにもやる気が出ない」といった精神的な症状が出ることがある。精神科を受診してもうつ病と鑑別が難しい場合があり、実際には甲状腺機能低下が原因だった例もあるという。



6. 認知症と紛らわしい記憶力低下

脳の代謝が落ち、「人の名前が出てこない」「仕事の段取りが組めない」「頭に霧がかかった感じ（ブレインフォグ）」などの症状が出ることがある。ただし「これはあなたの能力が落ちたわけではない」とし、適切な治療で一時的な低下は改善しうると述べた。



橋本病を長期間放置し悪化すると、粘液水腫性昏睡という生命に関わる危険な合併症を生じることがある。呼吸が浅くなる、意識レベルが低下する、体温が下がるなど、全身の機能が大きく低下する状態で、致死率が高いとされる（具体的数値は出典の明記が望ましい）。とくに、治療を自己判断で中止した場合や、認知機能の低下で内服の継続が難しくなった場合に起こりやすいという。



不調を感じたら「おかしいな？」と思った段階で受診を勧める。かかりつけ医や甲状腺・内分泌科などの専門医で、血液検査や超音波（エコー）検査により診断は可能である。治療は、足りなくなった甲状腺ホルモンを薬で補うホルモン補充療法で、「継続して行うこと」が重要だと強調した。自己判断での中断は、危険な合併症のリスクを高めるため避けるべきだと呼びかけた。



日常の不調の裏に橋本病が隠れている可能性がある。動画では、初期サインの見極め方と受診・治療の重要性を示した。

