残念な「ハイテクもどき中高年」が急増中。リスキリング、生成AIのブームの功罪
人生100年時代。「人生最後の職場を探そう」と、シニア転職に挑む50、60代が増えている。しかし、支援の現場ではシニア転職の成功事例だけでなく、失敗事例も目にする。シニア専門転職支援会社「シニアジョブ」代表の中島康恵氏が、今回はDXのリスキリングで誕生する残念な“ハイテクもどき中高年”について解説する。
急速に聞き馴染みのある言葉となったリスキリング。中高年のキャリアにプラスとなるケースもあるものの、残念な中高年を生み出す場合も……。中高年の転職に詳しい筆者が、リスキリングとその残念な実態を紹介する。
◆リスキリングは実際に効果あるのか？
リスキリングという言葉は日本でもだいぶ浸透した感がある。2022年に当時の岸田首相が「5年で1兆円を投資する」と宣言し、現在では企業が利用できるものから個人が利用できるものまで、リスキリングに関する様々な補助金、助成金、給付金などが存在する。
なかでも東京都の「DXリスキリング助成金」はストレートなネーミングだが、このように、他のジャンルの知識・スキルの学び直しではなく、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関連した知識・スキルを中高年に提供するリスキリングが主流となっている。
デジタル技術を用いた産業の成長への期待や、そこでの人手不足に対し、デジタル技術に弱いイメージのある高齢者を中心にリスキリングを提供することで戦力化し、活躍や労働移動を促そうという意図だろう。しかし、政府の意図通りに大活躍できるようになる中高年はごく一部にとどまると思われる。むしろ、なかには残念な“ハイテクもどき中高年”へと変身し、期待とは違った方向で活動し始める人もいる。
今回はそんな“ハイテクもどき中高年”の実例も紹介しながら、リスキリングに失敗した場合の未来を解説しよう。
◆中高年がリスキリングをしても企業が評価しない
さて、そもそもDXのリスキリングでは、どういった内容が学べるのだろうか？
リスキリングには、企業が所属している社員や新たに採用した社員向けに提供する講座・研修や、個人的に学ぶ講座・研修があり、どちらにも公的な補助金、助成金、給付金などが対応している。個人が受ける講座に限れば、数十万円の講座に公的な給付金が適応され、10万〜20万円前後の実質負担となるものが多い。
個人向け講座はDX関連に絞っても、プログラミング、AI、Webデザイン、動画制作、データ分析など様々なものがある。内容だけでなく、期間や受講方法も、長いものから短期集中、夜間や土日のみのもの、オンラインのものから対面のものまで様々だ。講座の中には、転職支援（人材紹介）がセットになったものや、フリーランスとしての独立支援メニューがセットになったもの、カリキュラムの中で実際に仕事を受注できるものなど”ゴール”のあり方も様々なパターンがある。
しかし、多くの求職者を支援し求人企業のニーズを知っている立場から述べると、若手ならばともかく、中高年がこうした講座を受けたとしても、求人企業は受講歴をそこまで評価しない。受講だけの知識よりも、企業は実務経験を評価するためだ。
◆関連仕事がなければスキルもすぐに忘れる
また、企業が新規採用や既存の社員向けに提供するリスキリングの場合は、なおのこと効果が不明瞭だ。
というのも、企業が社内に提供するリスキリングも多くが外部委託され、へたをすると慎重な打ち合わせもないままに”丸投げ”されることもある。もちろん中には適切に準備されたものもあるだろうが、本当に個々の社員に本当に合ったカリキュラムが提供されているかは疑わしい。
そもそも、社内提供のリスキリングが中高年のプラスになるかは、その内容より提供後、つまりその後の仕事内容や、仕事をする社内環境が大きく影響する。新たに得た知識・スキルに合わせた新たな仕事が与えられなければ、学んだ知識もすぐ忘れてしまう。場合によっては、1回のリスキリングで終わりとせず、段階的・継続的な学びを提供し続けることも有効だろう。
