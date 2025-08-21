C¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡È10ÈÖ¡É¥¨¥¼¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë°ÜÀÒ¤Ø¸ýÆ¬¹ç°Õ¤«¡Ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à²ÃÆþÌÜÁ°¤«¤éµÞÅ¾¡©
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤Î¥¨¥¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥³¥à¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯8·î¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤éÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó5Ç¯´Ö¤Ç¸ø¼°Àï169»î¹ç½Ð¾ì40¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£ºòµ¨¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎFA¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤â17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¼¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥«¥¤¡¦¥Ï¥ô¥¡¡¼¥Ä¤¬¤Ò¤¶¤òÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤«¥¨¥¼¤Ø¤Î´Ø¿´¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¡ÈËÜÌ¿¡É¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤â¡¢¥¨¥¼¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤â¥¨¥¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£°ÜÀÒÀ®Î©¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¡Öhere we go¡ª¡×¤òÍÑ¤¤¤Ä¤Ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¸ýÆ¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó120²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¼çÄ¥¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
