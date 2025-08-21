◇欧州チャンピオンズリーグ予選プレーオフ第1戦 セルティック0―0カイラト（2025年8月20日 英国・グラスゴー）

日本選手3人が出場したセルティック（スコットランド）はホームで行われたカイラト（カザフスタン）との欧州チャンピオンズリーグ（CL）予選プレーオフ第1戦に0―0で引き分けた。

ボール保持率で相手を圧倒しながら格下クラブの堅守速攻に苦戦し、前半をシュート数3―5で折り返すと、後半開始から左ウイングで先発したFW前田大然を中央にスイッチ。後半32分からは新加入FW山田新を投入したが、最後までゴールが遠かった。

後半アディショナルタイム7分には前田が相手のパスミスに反応して最終ラインの裏に抜けたが、右足ダイレクトのシュートはGK正面を突き、ホームで予想外の無得点に終わった。

地元紙スコッツマンは前田を5点と採点。「普段の精力的な動きは見せたものの、精彩を欠いたパフォーマンス。相手の右サイドバックに抑え込まれ、決定的なチャンスをほとんどつくれなかった。精彩を欠いて終盤には1対1の絶好機を逃した」と指摘した。

ヘラルド紙も5点をつけ「難しい夜に力を発揮できなかった。普段セルティックにもたらす決定力がなかった。アディショナルタイムタイムの絶好機を精彩を欠いたフィニッシュで逃した」と記した。

MF旗手怜央はフル出場。第2戦は敵地で26日に行われる。