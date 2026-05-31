旗手怜央はシーズン採点で「2」評価スコットランド1部セルティックは今季プレミアシップとスコティッシュカップの二冠を達成した。充実のシーズンとなったなか、MF旗手怜央はシーズン終盤にかけて出番を減らすなど受難の時を過ごした。現地メディアのシーズン採点では10点満点中の2点と厳しい評価となった。旗手は今季公式戦47試合に出場して6得点3アシストをマーク。数字上は立派な活躍だが、特に優勝争いが佳境となっていた