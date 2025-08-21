ドイツ人は「風呂キャン界隈」が多数派!?…日本人ならありえない！ドイツ人の「行き過ぎた節約」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第52回

風呂も洗濯も毎日はしない

「毎日お風呂に入ること」を疑問に思う日本人はほぼいませんが、ドイツ人に「毎日お風呂に入る」と話すと、かなり高い確率で「でも、水がもったいなくない？」という話になります。最近はシャワーを使う人が増えていますが、一昔前は「身体を清潔に保つには洗面台があれば充分。ヴァッシュラッペン（Waschlappen）〔註：中に手を入れられる、木綿のザラザラしたタオル〕に水と石鹸をつけて体を洗えばいい」と考えられていました。

ドイツ語には「洗濯日」（Waschtag）という単語があるほど、かつては「決まった日に洗濯をする」スタイルでした。今もその名残はあって、日本のようにほぼ毎日、洗濯機を回すということは基本的にしません。

高齢者になると、「洗濯機を回すのは月曜日」などと決めて、習慣化している人もいます。「外干し」はせず、ドラム式洗濯機で乾燥までするのが一般的ですが、「節約のために乾燥は半分にして、残りは部屋に干す」と話す人もいます。真夏でない限り、毎日ではなく「自分で決めた日」にすると節約になるので、検討してもいいのではないでしょうか。

｢その電気、本当に必要なの？」

光熱費の節約について、私にも思い出があります。子どもの頃、私はミュンヘンの集合住宅に住んでいました。ある日の夕方、上のフロアにある家に帰ろうとした時のこと。1階のエレベーターのスイッチを押し、その横にある「廊下の電気のスイッチ」を押したまさにその瞬間、奥の部屋のドアがバッと開き、中から怒号が。1階奥に住んでいた、小学生の息子がいる3人家族の奥さんでした。

「その電気、本当に必要なの!?」（“Braucht man da ein Licht!?”）

それ以来、夕方に帰ってきて、集合住宅の共有部分の暗い廊下を明るくしようと電気のスイッチを入れると……決まって奥の部屋のドアがバッと開き、“Braucht man da ein Licht!?”と毎回お決まりの怒号を浴びせられるのでした。なんといっても、そのタイミングに驚かされました。友達と一緒におばさんのことを「あの人、きっと一日中、家のドアの前に張りついて待ってるよねー」なんて言っては笑っていました。

当時の私は怒鳴られたのが悔しくて、「絶対におばさんの言うことは聞かない」と心に決めたひねくれた小学生でした。今になって考えてみると、確かに廊下は暗いまま（つまり電気はつけない）でもよかった気がしますし、「エネルギー節約」の重要性は、大人になった今のほうが理解できます。同時に大人になったからこそ、「いくら節電が大事だからといって、大人が小学生を怒鳴りつける行為は褒められたものではない」とも強く思うのです。昔の一部のドイツ人が「子どもよりも節約」という考えだったのは確かです。

