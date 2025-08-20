【40・50代のおすすめヘア】また白髪染め（泣）→ そのストレス、解消かも───！？

白髪が気になるたびに美容室へ……そのサイクルがストレスになっている人も多いのでは？ そこで注目されているのが、自然に白髪をぼかしながら今っぽさも演出できるこなれヘア。今回は、ハイライトや絶妙なカットで垢抜けた印象を狙える、40・50代向けのスタイルをご紹介します。

筋感ハイライトで、立体感を仕込んだレイヤーボブ

最初にご紹介するのは、くすみ感のあるブラウンをベースに、極細のハイライトを重ねたレイヤーボブ。コントラストがやや強めの配色でも、細く入れたハイライトなら品よくなじみ、髪に立体感と動きをプラス。スタイリングで筋感を際立たせることで、髪の動きが引き立ち、ほどよくこなれた雰囲気に仕上がります。

地毛ベース × ブリーチなしのハイライトで白髪ぼかし

地毛の色を活かしつつ、全体にブリーチなしのハイライトを散りばめたショートボブ。ハイライトで白髪をぼかしつつも、根元の伸びは目立ちにくいというメリットも！ ブリーチを使わないため髪への負担も少なく、ナチュラル派にもフィットしやすいスタイルです。

外ハネボブに、地毛ハイライトで白髪を自然にMIX

続いてご紹介するのは、地毛ベースに、極細のハイライトをたっぷりと全体に散りばめた外ハネボブ。ベースは自然な暗さを残しながらも、明るめのハイライトが動きと軽やかさを引き出し、白髪をぼかす効果を発揮。ハイライトのラインが細かく入っている分、派手になりすぎず、上品な雰囲気が漂います。

ツヤ感カラー × レイヤーボブで品良く

最後にご紹介するのは、ほんのり暖色ブラウンをベースにしたレイヤーボブ。細かいハイライトで白髪をぼかしながら、ツヤ感のあるカラーでなじませればこんなにナチュラルに仕上げることも！ ほどよい抜け感と立体感が生まれ、おしゃれな雰囲気が漂います。

writer：内山友里