『よふかしのうた』第8夜 自らが吸血鬼だと打ち明けるナズナ
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第8夜「先輩が初めてっすよ」のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第8夜「先輩が初めてっすよ」あらすじ・先行カットが公開された。第8夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて8月22日（金）23時30分から放送されるほか、8月23日（土）0時よりPrime Videoにて見放題独占配信、8月28日（木）0時よりTVerにて一週間限定配信される。
＜第8夜「先輩が初めてっすよ」あらすじ＞
10年前、ナズナは目代キョウコと親しくなり、彼女の父親の浮気疑惑を「探偵ごっこ」で追いかけていく。その最中、ナズナは自らが吸血鬼だと打ち明ける。家族関係に悩むキョウコに、ナズナはある提案するのだが…。
＞＞＞第8夜先行カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
